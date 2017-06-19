Akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapan Nokia, İstanbul’da yaptığı lansman ile yeni cihazlarını fiyatlarıyla birlikte duyurdu.

Nokia’nın dünya genelinde yaptığı lansmanların Türkiye ayağı bu sabah itibariyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketin özellikleriyle orta segment pazarı kasıp kavuracak Nokia 3, 5 ve 6’nın ülkemizde hangi fiyatlarla satışa sunulacağı belli oldu.

Buna göre Nokia 3 950 TL, Nokia 5 1150 TL ve Nokia 6 1350 TL’den satışa sunulacak. Vodafone ayrıcalığı ile sahip olunabilecek telefonlar, uygun taksit avantajlarıyla satın alınabilecek.

Şimdi telefonların hangi özelliklerde olduklarına tekrar bir bakalım:

Nokia 6

5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D Gorilla Glass ve Full HD çözünürlüğünde ekran

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi

3 GB RAM / 32 GB hafıza ve 4 GB RAM / 64 GB hafıza versiyonları

16/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

Boyut: 154 x 75.8 x 8.4 mm, ağırlık: 169 gram

3000mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya

Arte siyah, mat siyah, mavi, gümüş ve bakır renk alternatifleri

Nokia 5

5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.1 işletim sistemi

13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm

3000mAh büyüklüğünde batarya

Siyah, gümüş, kahverengi ve mavi renk alternatifleri

Nokia 3