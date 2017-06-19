Yeni Nokia'ların Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

2 dakikada okuyabilirsiniz
20
4
2
1
1
Akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapan Nokia, İstanbul’da yaptığı lansman ile yeni cihazlarını fiyatlarıyla birlikte duyurdu.

Nokia’nın dünya genelinde yaptığı lansmanların Türkiye ayağı bu sabah itibariyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketin özellikleriyle orta segment pazarı kasıp kavuracak Nokia 3, 5 ve 6’nın ülkemizde hangi fiyatlarla satışa sunulacağı belli oldu.

Buna göre Nokia 3 950 TL, Nokia 5 1150 TL ve Nokia 6 1350 TL’den satışa sunulacak. Vodafone ayrıcalığı ile sahip olunabilecek telefonlar, uygun taksit avantajlarıyla satın alınabilecek. 

Şimdi telefonların hangi özelliklerde olduklarına tekrar bir bakalım:

Nokia 6

  • 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D Gorilla Glass ve Full HD çözünürlüğünde ekran
  • Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
  • 3 GB RAM / 32 GB hafıza ve 4 GB RAM / 64 GB hafıza versiyonları
  • 16/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
  • Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
  • Boyut: 154 x 75.8 x 8.4 mm, ağırlık: 169 gram
  • 3000mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya
  • Arte siyah, mat siyah, mavi, gümüş ve bakır renk alternatifleri

Nokia 5

  • 5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
  • Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
  • 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
  • Android 7.1 işletim sistemi
  • 13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
  • Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm
  • 3000mAh büyüklüğünde batarya
  • Siyah, gümüş, kahverengi ve mavi renk alternatifleri

Nokia 3

  • 5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran
  • 4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve Mali-T720 Mp2 grafik işlemcisi
  • 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
  • 8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
  • Android 7 işletim sistemi
  • Boyut: 143.4 x 71.4 x 8.48 mm
  • 2650mAh büyüklüğünde batarya
  • Gümüş beyaz, mat siyah ve mavi renk alternatifleri

Etiketler: nokia, Nokia 3, Nokia 5, nokia 6
Emoji İle Tepki Ver
20
4
2
1
1
Yorumlar