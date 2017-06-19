Nokia’nın dünya genelinde yaptığı lansmanların Türkiye ayağı bu sabah itibariyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketin özellikleriyle orta segment pazarı kasıp kavuracak Nokia 3, 5 ve 6’nın ülkemizde hangi fiyatlarla satışa sunulacağı belli oldu.
Buna göre Nokia 3 950 TL, Nokia 5 1150 TL ve Nokia 6 1350 TL’den satışa sunulacak. Vodafone ayrıcalığı ile sahip olunabilecek telefonlar, uygun taksit avantajlarıyla satın alınabilecek.
Şimdi telefonların hangi özelliklerde olduklarına tekrar bir bakalım:
Nokia 6
- 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D Gorilla Glass ve Full HD çözünürlüğünde ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
- 3 GB RAM / 32 GB hafıza ve 4 GB RAM / 64 GB hafıza versiyonları
- 16/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- Boyut: 154 x 75.8 x 8.4 mm, ağırlık: 169 gram
- 3000mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya
- Arte siyah, mat siyah, mavi, gümüş ve bakır renk alternatifleri
Nokia 5
- 5.2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci + Adreno 505 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- Android 7.1 işletim sistemi
- 13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Boyut: 149.7 x 72.5 x 8.05 mm
- 3000mAh büyüklüğünde batarya
- Siyah, gümüş, kahverengi ve mavi renk alternatifleri
Nokia 3
- 5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekran
- 4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve Mali-T720 Mp2 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- 8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Android 7 işletim sistemi
- Boyut: 143.4 x 71.4 x 8.48 mm
- 2650mAh büyüklüğünde batarya
- Gümüş beyaz, mat siyah ve mavi renk alternatifleri