Çıkacak Nokia Telefonlarda Çift SIM Kart Olacak

Nokia'nın önümüzdeki dönemde çıkaracağı yeni modellerinde çift SIM kart desteği sunulacak. Nokia 3 ve 5'te bu durum çok avantajlı olsa dahi Nokia 6'da işler biraz karışabilir.

Nokia, uzun yılların ardından sağlam bir geri dönüş yapmak istiyor. HMD Global tarafından geliştirilen telefonlar için güzel haberler geldi. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 telefonlarını piyasaya sunmaya hazırlanan Nokia, üç telefonu için de çift SIM sunacak.

Nokia Mobile resmi twitter hesabından gelen bilgiyle, çift SIM kart modelleri ile gelecek telefonların Nokia 3 ve Nokia 5 versiyonları çift sim kart çalıştırırken microSD kartını destekliyor. Ancak Nokia 6 için durum geçerli değil. Nokia 6’da, çift sim kart desteğinin ikisini kullanmak isterseniz microSD kart takamayacaksınız.

Açıkçası zaten çift sim kart desteği sunan telefonların çoğunda Nokia 6 gibi bir durum geçerli. Bu haber Nokia 6’nın kötü olduğunu değil Nokia 3 ve 5’in bu konuda başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Nokia 6’nın microSD kart alanına ikinci SIM kartınızı takabileceğinizi belirtelim. Özetlemek gerekirse, Nokia 3 ve 5’de iki sim kart girişi ve bir microSD kart girişi bulunuyor. Nokia 6’da ise iki SIM kart girişi bulunuyor ancak bu SIM kartlarından birisine microSD kartta bağlayabiliyorsunuz.

Telefonlar 2017’nin ikinci çeyreğinde(Nisan-Haziran) satışa sunulacak. Bu arada yeni 3310'la ilgili hazırladığımız videoyu izlediniz mi? Cevap 'ı ıh' ise sizi bir de aşağıya alalım :)