Çıkacak Nokia Telefonlarda Çift SIM Kart Olacak

Nokia, uzun yılların ardından sağlam bir geri dönüş yapmak istiyor. HMD Global tarafından geliştirilen telefonlar için güzel haberler geldi. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 telefonlarını piyasaya sunmaya hazırlanan Nokia, üç telefonu için de çift SIM sunacak.
Nokia Mobile resmi twitter hesabından gelen bilgiyle, çift SIM kart modelleri ile gelecek telefonların Nokia 3 ve Nokia 5 versiyonları çift sim kart çalıştırırken microSD kartını destekliyor. Ancak Nokia 6 için durum geçerli değil. Nokia 6’da, çift sim kart desteğinin ikisini kullanmak isterseniz microSD kart takamayacaksınız.
Açıkçası zaten çift sim kart desteği sunan telefonların çoğunda Nokia 6 gibi bir durum geçerli. Bu haber Nokia 6’nın kötü olduğunu değil Nokia 3 ve 5’in bu konuda başarılı olduğunu kanıtlıyor.
Nokia 6’nın microSD kart alanına ikinci SIM kartınızı takabileceğinizi belirtelim. Özetlemek gerekirse, Nokia 3 ve 5’de iki sim kart girişi ve bir microSD kart girişi bulunuyor. Nokia 6’da ise iki SIM kart girişi bulunuyor ancak bu SIM kartlarından birisine microSD kartta bağlayabiliyorsunuz.
Telefonlar 2017’nin ikinci çeyreğinde(Nisan-Haziran) satışa sunulacak. Bu arada yeni 3310'la ilgili hazırladığımız videoyu izlediniz mi? Cevap 'ı ıh' ise sizi bir de aşağıya alalım :)