Yeni Note'a Geçiş Yapmanın Zamanı mıdır Dersiniz?

Note 5 kullanıcılarının 2 yıldır özlemle bekledikleri yeni Note modeli nihayet açıklandı. Bazı alanlarda geliştirmelere tabi tutulan Note 8'in genel olarak büyük oranda değişikliğe uğramadığı görülüyor. Peki Note 5 sahipleri olarak şimdi ne yapmalıyız? Kullanmaya devam mı etmeli, Note 8' mi almalı, yoksa başka bir marka mı denemeli?

Galaxy Note 7’nin hızlı çıkışı ve çöküşü ile bir çok Galaxy Note 5 kullanıcısı bugün, ellerine yeni bir şey alabilmenin heyecanı ile yanıp tutuşuyorlardı. Ufak tefek sorunları olsa da Note 5, bugün bile oldukça güçlü bir telefon. Fakat Note 5 çıkalı 2 yıl oldu ve bu süreçte vadesi dolan ödeme kontratları ve yapılan yeni finans planlamaları nihayet Note 5 kullanıcılarını yeni bir şey almaya hazır hale getirdi. Aynı zamanda daha önce Note 7 alan kullanıcılar da, yeni bir şey için ekstra heyecanla beklemede bulunuyorlardı.

Note kullanıcıları genel itibariyle yeni bir telefon değil, yeni bir ‘Note’ edinme temayülü içerisindeler. Ve şimdi Galaxy Note 8’in çıkışı ile o an geldi, çattı. Peki bu model, Note 5 kullanıcısının beklediği geliştirmelere sahip bir model mi? Yoksa başka marka bir telefonu değerlendirmeye almanın zamanı gelmiş midir? Bir değerlendirme yapalım bakalım, ne çıkacak ortaya.

Ne değişti, hangi özellikler geliştirildi?

Bu iki yıllık süreçte gerçekleşen en büyük ve en bariz değişiklik, Note 8’in büyüklüğü. 18:5:9 oranında yeni en-boy oranına ve ortalamada daha geniş bir ekrana geçen Note 8, Note 5’e oranla çok daha uzun ve daha ağır. Yaklaşık 1 santim daha uzun ve %14 oranında daha ağır olan Note 8, her ne kadar kavisli köşeleri ve kısmen daraltılmış parmak izi okuyucusu ile elde rahat şekilde tutulabiliyor olsa da, oldukça iri bir telefon. Eğer Note kullanıcısı iseniz, bu tip bir büyüklüğe alışkın olabilirsiniz. Fakat şunu bilin ki bu modelle daha da büyük bir şey tutuyor olacaksınız elinizde.

Bununla birlikte bu büyüklük değişimiyle telefonun içerisinde ve ekran tarafında daha çok şey edinmiş olacaksınız. Dahili cihazlar bariz şekilde arttırılmış ve geliştirmeye tabi tutulmuşlar. Daha etkin ve güçlü bir işlemci, 64GB dahili hafıza, 2GB’lık RAM artışı ve %10 oranında batarya ömrü artışı bir arada değerlendirildiğinde oldukça büyük geliştirmelerin söz konusu olduğu görülüyor. Fakat şu var ki Note 5’in ekranı bugün bile oldukça iyi duruyor. Sırf bu sebeple cihazınızı değiştirmek istemeyebilirsiniz.

IP68 standardındaki su geçirmezlik eklentisi ile birlikte USB-C bağlantısı da herkesin hoşuna gidecek özellikler arasında yer alıyor. En azından yeni giriş için almanız gerekecek olan kablo ve aksesuar değişimi işlemlerinden sonra. Note 8 aynı zamanda iris (göz bebeği) tarama ve yüz tanıma özelliklerini de getirerek, sorunsuz ekran kilidi açma deneyimini de sunmuş oluyor. Fakat tabii halihazırda konum itibariyle ideal bir yerde bulunan parmak izi sensörünün, ulaşılması daha zor olan bir yer olan telefonun arka yüzünün üst bölümüne yerleştirilmiş olması karşılığında. Buna değer miydi? Umarız işe yarar.

Arka yüzde yer alan kameralar üzerinde yapılan geliştirmeler ise tam anlamıyla harika. Note 8’in kamerası aslında daha düşük çözünürlüğe sahip ama mercekleri daha hızlı ve daha çok pikselde çekim yapabiliyor. Bu iki faktör bir arada Note 5’in kamerasını kolayca ekarte edebilir, ki zaten oldukça da eskidi Note 5’in kameraları. Bunun haricinde ikinci bir kameranız daha oluyor Note 8’le birlikte. Bu kamera ile çözünürlük kaybına uğramadan büyütme yapabiliyor, arka planı profesyonel bir bakış açısı kazandırmak için suni olarak bulanıklaştıran muntazam fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Neler pek değişmedi?

Sürpriz bir şekilde belki de Note dünyasında son iki yıldır çok şey değişmedi. Samsung’un S Pen’i çizim noktasında biraz daha iyileştirmeye tabi tutulmuş olmakla birlikte, Note 5’ten Note 8’e giden yolda abidevi bir sıçrama gerçekleştiremedi. Bu meyanda, yeni S-Pen odaklı yazılımın ise iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yazılımın büyük bölümü Android 7.0 Nougat güncellemesi ile Note 5’e gelmişti zaten. Note 5’te görmediğinizi düşündüğümüz bir avuç yeni yazılım düzenlemeleri mevcut fakat bunların hiç biri oyunun kurallarını değiştirecek cinste değil.

Bu durum aslında yazılım tarafında genel itibariyle söz konusu. Note 5 Nougat güncellemesini almış biri olduğunuzu varsayarsak, Note 8’e gelen yazılımın %90’ını halihazırda kullanıyor olmalısınız. Bu hamle, Samsung’un eski bir cihazı güncel tutmasına yarayacak olumlu bir girişim olabilir, ama sırf yeni bir yazılım almak için Note 8 istiyorum diye yaygara koparmanızı gerektirecek bir gelişme de değil. Fakat tabii önemli yazılım güncellemeleri bağlamında Note 5'in hayatının son dönemlerini yaşıyor olması nedeniyle bu durum yakın bir gelecekte değişecektir. Note 8, Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri olacak. Note 5’in olası birkaç güvenlik yamasının dışında güncelleme alması ihtimali ise oldukça düşük.

Note 8’in donanım açısından muhteşem olduğu şüphesiz. Ama şu var ki Note 5’in donanımı da 2017 standartlarında bile oldukça iyi sayılır. 2015 ürünü olan bu cihazın metal ve cam aksamları bugün bile sağlam görünüyor.

Peki şimdi elimizdekini değiştirelim mi değiştirmeyelim mi?

Samsung her yıl çıkardığı yeni telefonlarda içerik ve büyüklük açısından gözle görülür değişikliklere giderken, yol boyunca atılan adımlardan çok fazla şey kaybetmeden seleflerinden daha olumlu modeller ortaya çıkarmakta oldukça başarılı. Note 5 ve Note 8’e baktığımızda gidişatın ileri yönde olduğunu görüyoruz: daha büyük (ve daha güzel) görüntü, daha iyi teknik özellikler, gelişmiş kameralar, su geçirmezlik, ve tabii geleceğe dönük yazılım güncellemeleri beklentisi. Olumsuz olarak değerlendirilebilecek gelişme ise (tabii olumsuz olarak görülecekse) telefonun bariz şekilde daha büyük ebatlara ulaşmış olması ve parmak izi okuyucusunun yerinin değişmesi olabilir.

Eğer hala sahip olduğu Note 5’ten ötürü Note kullanıcısı olmaktan gurur duyan biriyseniz, tereddütsüz Note 8 almaya karar verebilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi en büyük soru, Note 5 kullanıcısı olmaktan mutlu olmakla birlikte, telefonuna aşık olmayan, başka bir telefon deneme düşüncesi taşıyanlarla birlikte geliyor. Galaxy S8, Note 5’in büyüklüğünden yorulmuş olanlar için, S Pen ve dual kamera haricinde tüm özellikleri daha kompakt bir tasarım dahilinde sunuyor. 2015 yılından bu yana LG, HTC ve diğer markalar da oldukça donanımlı ve büyük ölçekli cihazlar sunuyorlar.

Eğer Note 8’in fiyatı gözlerinizin yaşarmasına neden olduysa ve S-Pen takıntınız yoksa, yeni Note'tan önce, mevcut diğer telefonları da değerlendirmenizde fayda var diye düşünüyoruz.