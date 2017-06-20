Bugün tanıtılan Amiral Gemisi katili lakaplı OnePlus 5, RAM kapasitesi olarak 6 ve 8 GB versiyonlarla geliyor. Peki bu kadar RAM gerçekten gerekli mi?

Amiral gemisi katili OnePlus’ın yeni modeli OnePlus 5, bugün tanıtıldı. Son teknolojiyle donatılmış telefonun özellikleri arasında dikkat çeken bir yer ise RAM miktarı oldu.

Akıllı telefonlar çıktığı ilk günden beri her alanda gelişim kaydediyor. Geçmişte bilgisayarların sahip olmadığı özelliklere sahip akıllı telefonlar için o zaman da muhtemelen aynı şeyi diyorduk; bu kadar RAM’le ne yapacaksın?

OnePlus 5 ve özelliklerini hala öğrenmediyseniz bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Android telefonlarda RAM bir çok farklı amaç için kullanılıyor. Bunları bir kaç kategoriye şöyle ayırabiliriz:

1. Grafik Hafızası

Telefonlarımızda yer alan grafik işlem birimlerinin, bilgisayarlardaki gibi kendilerine özel hafıza birimleri yok. Bu yüzden RAM’den kullanarak işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

2. Temel Telefon Fonksiyonları

Telefonun donanımı ve yazılımı arasında köprü vazifesi gören programlar ve şebekeye bağlanma gibi işlevleri yürüten programlar da RAM’de depolanırlar.

3. Telefonun Hızlı Çalışmasını Sağlayan Geçici Dosyalar

Android işletim sisteminde kapanmaması gereken, telefon ilk açıldığında RAM’e yüklenen dosyalar sistemin hızlı ve kararlı çalışmasını sağlar.

Temel olarak bu üç kısma ayrılan alanı çıkardığımızda kalan kısım, uygulamalarımızı açık tutmamıza yarar. Yani ne kadar çok RAM, o kadar çok açık kalabilecek uygulama demek oluyor. Peki şimdiki büyük amiral gemilerinde 4 GB RAM varken ve bu en yüksek performansı sağlamaya yetiyorken, 8 GB RAM ile bunun üzerine daha ne koyulabilir?

Kısa cevap verirsek, hiç bir şey. Günlük kullanım ve yoğun kullanım sırasında, hatta oyun sırasında bile fark görmeniz çok düşük bir ihtimal. Peki koskoca telefon firması neden gereksiz bir şey yapsın? Yaptıkları şey kesinlikle gereksiz değil. Asya başta olmak üzere bir çok telefon pazarında, kullanıcıların baktığı en önemli şey özellikleri. Özelliği yüksek olan daha çok kullanıcıyı tatmin eder. Bu yüzden de böyle bir yola gidilmiş olması gayet doğal.

Bunun yanında, firma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; bu kadar RAM miktarı günlük kullanım için gereksiz. Hatta yetkilinin söylemine göre kendileri bile bu kadar RAM ile ne yapacaklarını bulabilmiş değiller, ancak Android ekosisteminin geliştirilebilirliği sayesinde XDA gibi forumlarda mutlaka bu kadar RAM’e bir amaç verileceğine inanıyorlar.

Hepsini bir kenara bırakırsak, bizce, teknolojik cihazlarımızda özelliklerin fazla miktarda olması, zamana karşı daha iyi direnmelerini sağlayıp onları daha uzun ömürlü hale getirecektir.

Siz olsanız 2017’de 8 GB RAM’li bir telefon alır mıydınız?