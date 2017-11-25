Yeni Oreo Güncellemesiyle OnePlus 5'e Yüz Tanımlama Özelliği

Her ne kadar daha önce aksi söylenmişse de, yeni bilgilere göre yapılacak Oreo güncellemesiyle OnePlus 5'e de 'Yüz Tanımlama' özelliği gelecek.

OnePlus 5T’nin ekran haricinde getirdiği özelliklerden biri de ‘Yüz Tanımlama’ özelliğiydi. Parmak izi tarama özelliğine alternatif olarak geliştirilen biyometrik güvenlik özelliği olan yüz tanımlama özelliği, hızlı oluşu nedeniyle de övgüye değer özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Birkaç gün önce bu özelliğin OnePlus 5’te olmayacağına dair söylentiler vardı. Fakat, yeni bilgilere göre Android 8.0 Oreo güncellemesiyle birlikte cihazın yüz tanımlama özelliğine kavuşacağı anlaşılıyor.

Bu özellik halihazırda Android 8.0 Beta 2 güncellemesinde mevcut. Bu beta güncellemesini alan bir kullanıcı yeterince ekran görüntüsü paylaşmış. Paylaşılan görüntünün kilit ekranında artık ‘Yüz Tanımlama’ ve ‘Şifre Girişi’ seçenekleri bulunuyor. Görüntülerden bir diğerinde ise beta güncellemesinin Ekim ayındaki güvenlik yamasıyla birlikte geldiği görülüyor.

OnePlus daha önce OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android Oreo’nun kararlı versiyonunu yayınlamıştı. Bu güncelleme ile birlikte otomatik doldurma, resim içinde resim, yeni bir bildirim paneli, paralel uygulamalar (aynı anda çalışan) ve Ekim ayı güvenlik yaması gibi özellikler eklenmiş oluyor listeye. OnePlus 5’in de bir sonraki kararlı güncelleme işlemine tabi tutulması bekleniyor.