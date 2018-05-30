2017 model amiral gemileri olan OnePlus 5 ve 5T, yeni aldıkları OxygenOS beta güncellemeleri ile birlikte başta batarya optimizasyonu ve bildirim kapatma özelliği olmak üzere pek çok yeni özelliğe kavuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yılın amiral gemileri olan OnePlus 5 ve OnePlus 5T için yeni bir güncelleme yayınladı. OnePlus 5’i Beta 11, OnePlus 5T’yi ise açık Beta 9 sürümlerine yükselten güncelleme, her iki cihaza da önemli özellikler kazandırıyor.

İlk gelen özellik, artık rahatsız etme modunu aktif eden kullanıcılar diledikleri takdirde bildirimleri devre dışı bırakabilecekler. Aynı şey okuma modu için de geçerli olacak. Ayrıca OnePlus, bekleme modundaki optimizasyonları sayesinde şarj ömrünü de uzatıyor.

Şirket, söz konusu güncelleme ile birlikte veri transferinde kullanılan OnePlus Switch uygulamasına da yeni özellikler kazandırıyor. Ayrıca artık paralel uygulamaların dosyalarını ‘Dosya Yöneticisi’ uygulamasından yönetmek mümkün.

Güncelleme yaklaşık 157MB boyutunda. Bu nedenle Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte eğer OnePlus beta testine kayıt olmadıysanız buraya tıklayarak manuel olarak beta sürümü indirebilirsiniz.