WhatsApp’a gelen ‘Gece Modu’ özelliği, düşük ışıkta çekilen fotoğrafların kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

2014 yılında Facebook’un 21 milyon dolar gibi okkalı bir rakama satın aldığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1.2 milyar kullanıcısının hoşuna gidecek yeni bir özellik eklemeyi düşünüyor. Uygulamanın çeviri sayfasında Night Mode kelimeleri için bir talep yer alıyor. Hayır, bu gözleri yormayacak bir kullanıcı ara yüzü oluşturmak için siyah renk yazının beyaz fonda yayınladığı gece modu değil. Bütünüyle farklı bir şey.

WhatsApp’ın Gece Modu kamera ara yüzü ile çalışarak düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Yeni buton aynı zamanda görüntülü arama özelliğine de eklenebilir. Çeviri talebinin iPhone’a yönelik olarak yer almış olması, bu özelliğin ilk olarak iOS’te ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

WhatsApp’ın kamera ara yüzü, diğer mesajlaşma uygulamalarının yaptıkları değişiklikler yanında oldukça temel düzeyde kalıyor. Video filtreleri yok, büyütme ve küçültme seçeneği mevcut, LED ışığını açmak ya da kapatmak için bir seçenek var ve ön kamera ile arka kamera arasında geçiş yapabilme seçeneği. Tüm bunlar temel seviyede özellikler. Fakat eğer ‘Gece Modu’ özelliği gerçekleşecek olursa, WhatsApp ışığı önemsemeksizin fotoğraf çekenlerin favori uygulaması haline gelebilir.