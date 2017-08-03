Yeni P-OLED FullVision Ekranlar LG V30 İçin Hazır!

İlk kez G6 ile gördüğümüz OLED FullVision ekran, LG'nin yeni amiral gemisinde bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor.

LG, V30 olmasını beklediğimiz yepyeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefonun iki ayrı ekranla geleceği konusunda çok önemli iddialar ortaya atılmasına rağmen bunun doğruluğu ispat edilemiyor, ancak LG’nin açıklamalarına göre yeni OLED FullVision ekran LG V30’larda kullanılmak için hazır hale geldi. Yeni amiral gemisinde plastik materyalden yapılma OLED FullVision ekranın bulunacağını açıklayan LG, G6 ve Q6’nın bu şekilde gelmemesinin ardından ekranı V30’da kullanacak gibi duruyor.

İlk kez G6 tarafından kullanılan FullVision teknolojisini V30’a taşıyacak LG, bu sayede V20’den daha küçük bir telefon geliştirmesine rağmen daha büyük bir ekran sunacak. LG’ye göre yeni modelin çerçeve oranı eskiye göre %50 daha küçük olacak.

Plastik OLED (P-OLED) Nedir?

Plastik OLED teknolojisi LG’nin daha önceden duyurduğu bir teknolojidir. Kavisli olabildiği için çok daha ergonomik açılara girebilen P-OLED, V30’a eklenirken Gorilla Glass 5 koruması beraberliğinde gelecek. Bu da onu çok daha güçlü kılacak.

LG V30’da 1440 x 2880 piksel QHD bir ekranın olması bekleniyor. LCD’ye karşı daha yüksek tazeleme hızlarına ulaşacak P-OLED ekran sayesinde telefon, birçok alanda kullanılabilecek. Bunlar arasında en dikkat çekici olanları VR’ı kullanarak film, oyun gibi aktivitelere katılmak olabilir.