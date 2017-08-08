iPhone Cihazlarınızla Tıbbi Ölçüm Yapabiliyorsunuz

Apple’ın bugün aldığı bir patent, mevcut iPhone’larda bulunan ön-yüz kamera, ışık sensörü ve yakınlık sensörünün sağlık ölçümlerinde nasıl kullanılabileceklerini gösteriyor.
Firma aynı zamanda daha gelişmiş sağlık ölçümleri için aynı bölgeye ekstra sensör yerleştirerek kullanmayı düşünüyor…
Patent, örneğin, vücut yağını ölçmek için kullanılan bazı sofistike basküllere benzer elektrik bağlantılarını tanımlıyor. Aynı bağlantılar elektrokardiyogram (EKG) çekimi için de kullanılabilirler. Bu kullanım şekli en az bir iPhone modelinde mevcut.
Daha gelişmiş donanımlarla tedarik edilebilecek olan sağlıkla ilgili olası veri çeşitlerinin oldukça etkileyici olduğunu görüyoruz.
Bu noktada özellikle ilgi çekici olan şey, sadece bir kamera ve ışık sensörü kullanarak elde edilebilecek olan veri çeşitleri: oksijen doygunluğu, nabız oranı, perfüzyon değerleri ve fotoletismogram (nefes alma oranını algılayarak hipovolemya gibi dolaşımla ilgili sorunları tespit edebilir).
Bazı ölçümler, mevcut iPhone’larda bulunan düşük teknolojili ortam ışığı sensörleri ile gerçekleştirilebiliyorken, patentin içeriğinde optimum kullanımı sağlamak için daha gelişmiş komponentlerin kullanımının gerekli olabileceği belirtiliyor.
Her zamanki gibi Apple’ın bu patentlerde sözü geçen hangi teknolojiyi kullanacağını bilemiyoruz. Bununla birlikte elektrik sensörünün yeni iPhone 8’de ne kadar bir alan kaplayacağı da belli değil. Fakat görünen o ki Apple, sağlık alanındaki yoğun ilgisini sürdürmeye devam edecek.