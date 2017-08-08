iPhone Cihazlarınızla Tıbbi Ölçüm Yapabiliyorsunuz

Halihazırda kullanmakta olduğumuz iPhone telefonların aslında sağlık verileri toplamada oldukça etkin bileşenlere sahip oldukları, bugün Apple'a verilen patent içeriğinde ortaya çıktı. Kamera, ışık sensörü ve yakınlık sensörü kullanılarak sağlığımızla ilgili bir çok veriyi iPhone telefonlarımız üzerinden toplayabileceğiz.

Apple’ın bugün aldığı bir patent, mevcut iPhone’larda bulunan ön-yüz kamera, ışık sensörü ve yakınlık sensörünün sağlık ölçümlerinde nasıl kullanılabileceklerini gösteriyor.

“Elektronik cihaz bir ya da daha fazla kamera ve yakınlık sensörünü kullanarak, cihazın yüzeyine dokunmakta olan kullanıcının vücut bölümüne ışık gönderir ve bir ya da daha fazla kamera, ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörünü kullanarak kullanıcının vücudundan yansıyan ışığın en azından bir bölümünü algılar. Elektronik cihaz algılanan ışığa dayalı sensör verilerine dayanarak sağlık verilerini hesap eder.”

Firma aynı zamanda daha gelişmiş sağlık ölçümleri için aynı bölgeye ekstra sensör yerleştirerek kullanmayı düşünüyor…

Patent, örneğin, vücut yağını ölçmek için kullanılan bazı sofistike basküllere benzer elektrik bağlantılarını tanımlıyor. Aynı bağlantılar elektrokardiyogram (EKG) çekimi için de kullanılabilirler. Bu kullanım şekli en az bir iPhone modelinde mevcut.

Daha gelişmiş donanımlarla tedarik edilebilecek olan sağlıkla ilgili olası veri çeşitlerinin oldukça etkileyici olduğunu görüyoruz.

“Sağlık verileri fitness, sağlık ve/ya da sağlıkla ilgili kan basıncı değerleri, kan hidrasyonu, vücut yağ içeriği, oksijen doygunluğu, nabız oranı, perfüzyon, elektrokardiyogram fotoletismogram gibi sağlıkla ilgili diğer çeşit parametreleri içermektedir.”

Bu noktada özellikle ilgi çekici olan şey, sadece bir kamera ve ışık sensörü kullanarak elde edilebilecek olan veri çeşitleri: oksijen doygunluğu, nabız oranı, perfüzyon değerleri ve fotoletismogram (nefes alma oranını algılayarak hipovolemya gibi dolaşımla ilgili sorunları tespit edebilir).

Bazı ölçümler, mevcut iPhone’larda bulunan düşük teknolojili ortam ışığı sensörleri ile gerçekleştirilebiliyorken, patentin içeriğinde optimum kullanımı sağlamak için daha gelişmiş komponentlerin kullanımının gerekli olabileceği belirtiliyor.

“Çeşitli implantasyonlarda Indiyum-galyum arsenid görüntülememe fotodiyodunun kullanımı, silikon görüntülememe fotodiyodunun kullanımına göre daha büyük ışık spektrumunun tespitini sağlayabilir. Indiyum-galyum arsenid görüntülememe fotodiyodu tipik ortam ışığı sensörü olarak kullanılamayabilir çünkü tipik silikon görüntülememe fotodiyodu yöntemine göre daha masraflı olabilir.”

Her zamanki gibi Apple’ın bu patentlerde sözü geçen hangi teknolojiyi kullanacağını bilemiyoruz. Bununla birlikte elektrik sensörünün yeni iPhone 8’de ne kadar bir alan kaplayacağı da belli değil. Fakat görünen o ki Apple, sağlık alanındaki yoğun ilgisini sürdürmeye devam edecek.