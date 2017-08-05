Yeni Philips S310X Akıllı Telefon Sertifikalandı

Akıllı telefon sektöründe neredeyse adını hiç duymadığımız Philips, yeni bir modelini Çin telekom otoritesi TENAA'ya sertifikalattı.

Akıllı telefon dünyasında en son 2015 yılında çıkardığı telefonla etkinlik gösteren Hollandalı Philips, yeni modeliyle de herhangi bir etkide bulunamayacak gibi görünüyor.

Çin'in sertifikalandırma kuruluşu TENAA'dan gelen bilgilere göre S310X modeli hiç bir taşı yerinden oynatmaya çalışmıyor. Depolama alanında 1, 2 ve 3 GB'lık RAM'lerle gelen telefonlar 8, 16 ve 32 GB dahili depolamaya sahip. 2017 standartlarıyla düşündüğümüzde özellike 1 ve 2 GB'lık varyantlar günlük hayatta biraz sıkıntı yaşayacaktır. Bir diğer çağına uymayan durum ise kuruluşa gönderilen üç modelin de Android 6.0 Marshmallow ile çalışması.

5 inçlik HD çözünürlüklü ekrana sahip olacak olan model 2.000 mAh'lik bir pile, markası belli olmayan dört-çekirdekli 1,25 gHz işlemciye ve 8MP arka, 2MP ön kameraya sahip olacak. MicroSD kart desteği sunduğu belirtilen akıllı telefon 4G ve VoLTE teknolojisini tam olarak destekliyor.

Telefonun satışa çıkmasına kısa bir zaman kaldığını anladığımız bu sertfikalama işleminin ardından yapılacak resmi tanıtımda hakkında daha çok bilgi sahibi olacağımız telefonun ülkemize gelmesini beklemiyor.