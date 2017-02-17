Yeni Pokemon Mobil Oyunu Geliyor: Splash! Magikarp

Mobil oyunlara bir yeni Pokemon oyunu daha dahil oluyor.

Geçtiğimiz yıla adeta damgasını vurarak ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go çılgınlığı hızlı başlamış, bir anda patlama yapmış ve başladığı gibi bir anda da aniden dibi görmüştü.

Fakat Pokemon oyunlarının mobil cihazlar ile henüz işi bitmiş değil. "Splash! Magikarp" adlı yeni bir mobil oyun, Android ve iOS platformu için resmi olarak duyuruldu.

Bildiğiniz gibi Magikarp, Pokemonlar içinde en popüler olanlardan bir tanesi. Kendisi pek bir işe yaramasa da evrimleşmiş hali Gyarados, epey güçlü Pokemonlardan biri. İşte bu oyunun da merkezinde olacak Pokemon, oyunun adından da anlaşılacağı gibi Magikarp.

"Huzurlu bir kasabada, bir anda ortaya çıkan Magikarp şeklindeki iki çukurun" araştırılmasına ve çukurlara neden olan şeyin bulunmasına yönelik olan oyun hakkında henüz çok fazla detaylı şey mevcut değil.

Oyun önümüzdeki aylarda Japonya'da çıkışını yapacak. Uluslararası olarak sunulur mu, işte orasını bilemiyoruz.