14 Eylül 2018'de seyircilerle buluşacak olan The Predator'ün ilk fragmanı adeta ateş ediyor!

İlk olarak 2016 yılında duyurulan ve o günden beri vizyon tarihi periyodik olarak 2-3 ay süreyle ertelenen The Predator'un nihai vizyon tarihi ve ilk fragmanı ortaya çıktı. Daha önce Iron-Man 3 ve The Nice Guys gibi filmleri yöneten ve Lethal Weapon (Cehennem Silahı) serisinin ilk filminin yazarı olan Shane Black tarafından yönetilecek olan filmin başrollerinde Boyd Holbrook ve Trevante Rhode olacak.

1987 yapımı ilk filmin ruhani devamı diyebileceğimiz ve seriyi köklerine döndürerek bir nevi farklı bir senaryoyla seriyi yeniden başlatacak olan film, +18 yaş sınırıyla vizyonda olacak. Arnold Schwarzenegger'in de filmde olacağına dair umutlar vardı ama gelen fragman ile bu umutlar sonsuza dek yok oldu.

Sizleri daha fazla meraklandırmadan yayınlanan fragman ile başbaşa bırakalım. Fragmanla ilgili yorumlarınızı bizle paylaşmayı unutmayın.