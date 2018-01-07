Atıklarınızla İstanbulkart Kredisi Alabileceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında açılacak 100 mobil atık otomatını kullanarak, İstanbulkart’a kredi yükleyebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje, doğal kaynaklarımızı korumak, enerji tasarrufu sağlamak, atık miktarını azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak anlamında büyük bir adım olabilir. Sizler de mobil atık otomatlarını kullanarak projeye destek olabilirsiniz, üstelik karşılığında ulaşım kredisi de alacaksınız.

Proje kapsamındaki mobil atık otomatları; kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları toplayacak ve atıkların geri dönüşüm değerine göre belirlenen bedeli şehir içi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan İstanbulkart'a kredi olarak yükleyecek.

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine de sahip olacak. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanarak, metal ya da kağıt ayrımı yapabilecek, otomat farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek.

Konulan atığı, içindeki sistem sayesinde parçaladıktan sonra depolayacak olan otomatlar, vatandaşları sesli ve görüntülü sistemleri sayesinde ne yapmaları gerektiği hakkında da yönlendirebilecek. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına yüklenecek. Parçalanarak depolanan atıklar ise geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye geri kazandırılacak. Peki, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?