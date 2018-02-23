Yeni PUBG Kasalarından Etek Düşürmek 125 Yıl Sürebilir!

Yeni PUBG güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte gelen kasaların içindeki ögelerin oranları da tepki çekti.

2017’den beri sürekli yükselişte olan PUBG, kısa süre önce düşüş evresine geçmeye başlamıştı. Oyuncuların sıkılmaya başladığı gözlemlenen oyun, olay daha çok yeniyken buna bir dur demek için yeni bir güncelleme yayınladı. Fever ve MILITIA kasalarıyla oyuna yeni bir tarz getirmek isteyen şirket, bu kasaların içinden özel kostümler çıkartıyor.

70’li ve 80’li yılların moda anlayışına sahip eşyaları oyuncuların beğenisine sunan oyun, bazı eşyaların çıkma ihtimalini bir hayli düşürmüş gibi duruyor. Örneğin oyuna yeni gelen Military Skirt (Black) kostümünün kasadan düşme oranı %0.0064’dür. Ars Technica’nın yaptığı bir matematik hesaplamasına göre bu oranla bir kostümü çıkarmaya çalışacak insan, bununla yaklaşık 125 yıl boyunca uğraşmak zorunda kalabilir.

Yeni güncelleme ile birlikte kasa düzenleri de değiştirildi. Kasalara gelen yenilikler şu şekilde:

İki yeni kasa eklendi (ücretsiz / ücretli)

Kasa sistemi değiştirildi

Yeni ücretli kasa (FEVER), ‘haftalık kasalar’ ekranından ayrı olarak alınabilir.

Ücretli kasayı, Steam pazar yerinde bulunan Early Bird key ile açabilirsiniz.

Yeni ücretsiz kasa (MILITIA) başlangıç olarak %40’lık bir düşürme oranına sahip.

Oyun içi puanla düşürebileceğiniz ücretsiz kasaların düşürme oranı:

SURVIVOR: 10%

WANDERER: 10%

BIKER: 20%

DESPERADO: 20%

MILITIA (New): 40%

Bu bilgiler dışında yeni gelen kasaların içinden çıkan ürünler ve onların düşürme oranlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FEVER Kasasında Bulunan Öğeler

Zest Turtleneck (White): 15%

School Shoes (Beige): 15%

Mesh Polo Shirt: 10%

Combat Gloves (Khaki): 10%

Checkered Shirt (Coral): 10%

Hi-top Canvas Sneakers (Pink): 10%

Retro Polo Shirt: 5%

Combat Pants (Coral): 5%

Zest Sunglasses: 4.5%

Zest Loafers with Socks: 4.5%

Denim Bootcut Pants: 4.5%

Zest Bootcut Pants: 2.5%

Zest Silk Scarf: 1.3%

Floral Retro Jacket: 1.3%

Zest Retro Jacket: 0.6%

Zest Denim Jacket: 0.32%

Cropped Corset: 0.32%

Zest Checkered Skirt: 0.16%

MILITIA Kasasında Bulunan Öğeler