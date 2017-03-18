Samsung Galaxy S8’in Rekor Kıran AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S8’in AnTuTu testi sızdırıldı. Cihaz, AnTuTu’dan 200.000’in üstünde puan alarak testin rekortmenlerinden biri oluyor.

Artık tanıtılmasına kısa bir süre kalan Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez Galaxy S8’in AnTuTu testi ortaya çıktı.

Vimeo’da yayınlanan bir videoyla ortaya çıkan Galaxy S8 modeline ait AnTuTu testinde telefonun teknik özellikleri görünmezken test tamamlandığında Galaxy S8, 205.284 puan alarak testin rekortmenlerinden biri olmayı başarıyor. Açıkçası Exyons 8895 ve Snapdragon 835 gibi güçlü platformlarla çalışacak Galaxy S8 için bu sonuç zaten bekleniyordu.

29 Mart tarihinde dünyayla aynı anda Türkiye’de de tanıtımı gerçekleştirilecek olan Galaxy S8 ile ilgili tüm detayları, fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili bilgileri ve diğer rakipleriyle kıyaslamalarını tanıtılır tanıtılmaz Webtekno’da bulabileceksiniz.