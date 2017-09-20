Yeni Saati "Bozuk" Çıkan Apple, Borsada Düşüşe Geçti!

Apple'ın oldukça başarılı ve dünyada lider giyilebilir teknoloji ürünü olan Apple Watch'ın son serisi, kullanıcılardan gelen şebeke bağlantı problemleriyle karşı karşıya.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı büyük lansman sırasında tanıtılan giyilebilir teknoloji ürünü akıllı saatinin son jenerasyonu Series 3 Apple Watch, bildiğiniz üzere 4G yani LTE desteği barındırıyor.

Yeni Apple Watch ürünleri, kullanıcılardan bir çok kez LTE bağlantısının başarısız olduğuna dair şikayetler aldı ve bunlar firmanın hisselerine yansıdı. %2,5 değer kaybeden Apple, firmanın büyüklüğünü hesaba kattığımızda onlarca milyar dolarlar seviyesinde bir kayba ulaşmış demek oluyor. Şuan için yaklaşık 800 milyar dolarlık değeri olan Apple, %2,5'lik bir kayıpla Snap, Twitter gibi küçük pazar paylı firmaların değeri kadar kayıp yaşıyor.

Apple'ın 1 trilyon dolara ulaşmak için beklediği günler bildiğiniz gibi yakın, iPhone X modeli firmanın yatırım fonlarına tavan yaptırarak toplam değeri bir trilyonun üzerine çıkaracak yönündeki düşünceler azımsanmayacak ölçüde. Bunun yanında böyle kritik bir sezona kablosuz bağlantı problemleriyle başlamak ise bir hayli can sıkıcı. Sorunun üzerinde incelemelere devam eden Apple, Verge ile şu bilgiyi paylaştı: "Apple Watch Series 3 kimlik doğrulaması olmayan ve internet bağlantısı içermeyen Wi-Fi ağlarına bağlandığında bu durum saati mobil veri kullanmaktan alıkoyuyor." Firma aynı zamanda önümüzdeki yazılım güncellemesinde problemin düzeltileceğini de belirtti.

Yavaş yavaş doyum noktasına ulaşmaya yaklaşan akıllı telefon sektöründeki momentumu arttırması beklenen Apple, 2017'nin son çeyreği ve 2018'in ilk çeyreğinde çok kritik zamanlardan geçiş yapacak. Teknolojinin sadık takipçileri olarak bu durumu yakından izleyerek sizlere aktaracağız.