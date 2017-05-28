Yeni Saçmalığa Hazır Olun: LED Kirpikler!

Güzellik kavramını adeta mekanikleşmeye götüren, geleceğin(!) güzellik kirpikleri yapıldı.

Şimdiye kadar ledler, iletkenler ve mikro devrelerle iç içe geçmiş programlanabilir giyim ve aksesuarlarını gördük. Dolayısıyla belki daha ilginci gelemez diyorduk. Fakat kesinlikle yanıldık.

F. Lashes Interactive LED Kirpikleri, teknolojiyi bir adım daha ilginç bir yere götürüyor.

Tien Pham'ın tasarladığı LED kirpikler, cuma günü tanıtıldı. LED kirpiklerin üzerindeki ışıklar, 3.3 voltluk küçük bir saat bataryası ile güçlendirildi ve yaklaşık dört saat pil ömrü veriyor. Ayrıca kirpikler ısınmıyor ve cerrahi bir müdahale gerektirmeden, normal kirpik yapıştırıcısıyla yapışıyor.

Bu LED kirpiklerin pembe, kırmızı, mavi, açık mavi, beyaz, sarı ve yeşil renkleri mevcut. Üstelik yanıp sönme, dans veya parıltı gibi modları da var ve kafa hareketlerinizi algılayarak, modları kendiliğinden çalıştırabiliyor. Bu da içinde bulunduğunuz her ortama uyum sağlayacağınız anlamına geliyor. Tabi bu kirpikler ile hangi ortamda bulunursanız bulunun gözler kesinlikle üzerinizde olacaktır.

Bu giyilebilir teknoloji, Maker Faire 2017 Editörün Seçimi'nde gösterildi ve Kickstarter kampanyası ile Temmuz ayından itibaren satışa sunulması planlandı. Fiyatı ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.