Samsung Galaxy A9 Star ve A9 Lite'ın Fotoğrafları Paylaşıldı

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy A9 Star ve A9 Lite modellerine ait yeni fotoğraflar, cihazların tüm tasarım özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.

Samsung’un yeni akıllı telefonları Galaxy A9 Star ve A9 Lite, ilk kez gerçek fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Galaxy A9 Lite, alışık olduğumuz Samsung tasarımını devam ettiriyor olsa da Galaxy A9 Star, özellikle kamera modülünün tasarımı ve konumu ile bildiğimiz Samsung tasarımından tamamen ayrışıyor.

Galaxy A9 Star, önden bakıldığından standart Samsung ‘infinity display’ tasarım çizgisine sahip. Fakat arkasına baktığımızda kamera modülünün iPhone X benzeri şekilde sol üstte yer aldığını görüyoruz. Fakat dikey konumda olan çift arka kamera çok daha köşeli bir tasarıma sahip ve flaş, iPhone X’dan farklı olarak iki kameranın arasında yer almıyor.

Galaxy A9 Lite ise daha alışık olduğumuz Samsung tasarımına sahip. Cihazın önü infinity display tasarım anlayışı ile tasarlanırken, arkada da orta kısma dikey olarak konumlandırılmış çift kamera ve hemen altında parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca cihazın Galaxy A6 benzeri anten çizgileri de bulunuyor.

Galaxy A9 Star ve A9 Lite’ın hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği şu an için tam olarak bilinmese de Vietnam, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Kamboçya’da piyasaya sürülmesine kesin gözü ile bakılıyor. İki cihaz hakkında daha fazla detay ortaya çıktığında sizi bilgilendireceğiz.