Yeni Samsung ve LG Cihazlarında FM Radyo Desteği Bulunacak!

Samsung ve LG, NextRadio ile anlaşarak gelecekteki telefonlarında kilidi açık bir FM radyo çipi getirecekler.

Son yıllarda neredeyse hiçbir telefonda bulunmayan, bulunsa da kilidi kapalı olarak gelen FM çipleri, Samung’la birlikte geri dönüyor. Samsung ve NextRadio’nun anlaşmasına göre gelecekteki Samsung cihazlarında FM çipi bulunacak. Kısa süre önce LG’nin de benzer bir anlaşma yaptığı düşünülürse, telefon sektörünün yavaş yavaş FM teknolojisine geri döndüğünü görüyoruz.

Akıllı telefonlarımızın içerisinde her biri birbirinden harika özellikler var. 4K video çekmek, üst düzey oyunlar oynamak, pek çok uygulamayı aynı anda açmak gibi. Bunların arasında gelen FM radyo ise nispeten çok eski bir teknoloji. Bu teknoloji bazı telefonlarda zaten vardı, ancak kilitli oldukları için çoğu kullanıcı bunları kullanamıyordu. Ne var ki bu durum değişecek gibi duruyor. Samsung ve LG, Nextradio ile kurduğu anlaşma neticesinde telefonlarına kilidi açık FM radyo çipleri ekleyecek.

Bu sene Amerika kıtasında yaşanan kasırgalar, depremler gibi ciddi doğal afetlerle anlaşıldı ki, FM radyo yayınları hala hayati önem taşıyor. FM radyo desteği ile gelecek yeni telefonlar dışında, bazı telefonlarda zaten var olan, ancak yazılımsal olarak kilitli olan FM radyo özelliğinin de açılması bekleniyor.

Eğer telefonunuzda kilitli olan bir FM yongasının olup olmadığını merak ediyorsanız, buraya tıklayarak karşınıza çıkan bir uygulama yardımıyla bunu öğrenebilirsiniz.