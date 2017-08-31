Yeni SanDisk iXpand Siz Uyurken iPhone'nuzu Yedekleyecek!

Hafızası yetmeyen iPhone kullanıcıları için iyi haber! Yeni SanDisk ürünü siz uyurken telefonunuzdaki dosyaları yedekleyerek depolama alanınızı boşaltacak.

Depolama alanı genişletilemeneyen iPhone modelleri kabus olmaktan çıkıyor. Yeni Sandisk iXpand Base, telefonunuz gece şarj olurken aynı zamanda içindeki dosyaları yedekleyerek hafızasını temizleyecek. Bu sayede bir daha yetersiz depolama uyarısı almayacaksınız.

iXpand adıyla bir kaç flash bellek ve depolama çözümleri sunan SanDisk, ürün kataloguna yeni bir depolama cihazını daha ekledi. Geçen yıl iPhone 6 ve 6S için Memory Case adında depolama genişletici kılıflar çıkaran firma, bu ürünle iPhone kullanıcılarının arkasında duruyor. Cihazın çalışma şekli şöyle: Prize takılı olarak bir masada duran cihaz, Lightning portuyla iPhone'unuza bağlanıyor. iPhone 5S ve üzerini destekleyen sistem, siz uyurken ve rüyanızda iPhone 8'i görürken telefonunuzu kablo aracılığıyla yedekliyor. Yedeklenen içerikler fotoğraflar, videolar ve kişilerinizden oluşuyor.

32 GB versiyonu için 50 dolardan başlayan cihazın fiyatı 256 GB'a ve 200 dolara kadar uzanıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 15 Watt'lık güç ile cihazınızı hızlı şarj etmesi pürüzlü kaymayı önleyici üst yüzey yer alıyor. Cihazın kutusunda Lightning kablosu yer almıyor.