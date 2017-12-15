Samsung Galaxy S9'da Parmak İzi Okuyucu İle İlgili Sızıntı

Samsung’un 2018’de çıkaracağı amiral gemisi Galaxy S9’a ait olduğu iddia edilen bir koruma kılıfı sızıntısı, telefon hakkında bazı kafa karıştırıcı sorular oluşturdu.

Samsung Galaxy S9’a ait olduğu iddia edilen yeni bir kapak tasarımı sızdırıldı. Her geçen gün yeni bilgilerle karşımıza çıkan Galaxy S9, bu sefer son derece ciddi bir sızıntı ile karşılaşmış olabilir. Eğer bu söylenenler doğru şeylere işaret ediyorsa, telefonun arkasına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu veya çift kamera bulunmayacak. Bu iki sonucunda çok farklı seçenekleri mevcut. Samsung’un Apple gibi parmak izi okuyucudan vazgeçip vazgeçmeyeceği bilinmiyor. Haliyle, bu kapak tasarımı telefon hakkında çok fazla merak uyandırıcı olay içeriyor.

Bildiğiniz gibi bir süreden beri, Samsung gibi üreticilerin parmak izini telefonların önüne yerleştirebildiğini açıklamıştık. Belki de, arkada parmak izinin olmama sebebi budur. Ekrana dokunarak telefonu açabileceğimiz için böyle sorunlar oluşmuyor olabilir. Bu, telefon açısından en güzel senaryo olarak gösteriliyor.

Bu senaryonun bir de kötü tarafı var. Bunlardan birisi, Galaxy serisinden parmak izi okuyucunun kaldırılıp iris tarayıcıya yönelmesi. Diğeri ve en kötüsü ise, telefonun arkasında tek bir kamera olması. Belki de, tıpkı iPhone’da olduğu gibi Galaxy S9’da tek kamera, Galaxy S9+’da ise çift kamera olabilir. Yine de bu durum, Samsung kullanıcılarının kesinlikle hoşuna gitmeyecektir.

Peki, sizce, bu senaryolar telefonu nasıl etkiler? Samsung’un gideceği yol ne olacak? Yorumlarınızı bekliyorum.