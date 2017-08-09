Sızıntılar, iPhone Modellerinin Cam Tasarımını Gösteriyor!

Sızıntılar iPhone 7S ve iPhone 8'in arka kısımlarının tasarımlarının cam olduğunu gösteriyor ayrıca arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörü de bulunmuyor.

Sonny Dickson tarafından sızdırılan fotoğraflarda yeni iPhone modellerinin cam tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Apple bu tasarımı en son iPhone 4'e uygulamıştı, tekrar aynı tasarımın özellikle iPhone 8 için kullanılacağını ancak iPhone 7S için de olabileceğini görüyoruz.

Cihazların sahip olacakları cam tasarım, alüminyum kenarlıklarla desteklenecek ve pratiklik açısından kablosuz şarja olanak tanıyabilir. Ayrıca iPhone 7'nin tasarımında şahit olduğumuz anten çizgilerini de göremiyoruz.

Görüntüler sayesinde iPhone 7S'in önemli ölçüde iPhone 7'den farklı olduğu belli oluyor. Bu yüzden yeni cihazların bambaşka özelliklerle gelecebileceği vurgulanıyor. Ayrıca Apple gözlemcisi John Gruber, yeni iPhone serisinin "iPhone", "iPhone Plus" ve "iPhone Pro" olarak da adlandırılabileceğini dile getiriyor. "IPhone 7s" ve "iPhone 7s Plus "'ın ise Apple'ın yıllardır kullandığı aynı LCD ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor

Salı günkü bir raporda, "iPhone 8" in Ekim ayında değil Eylül ayında üretime gireceği ve 2 ila 4 milyon cihazın kullanıma sunulabileceği belirtildi. Üstelik cihazın fiyatının 1000 - 1400 dolar arası olacağını da belirtmiş olalım.