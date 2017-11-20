Galaxy S9'da Daha Gelişmiş Bir Iris Tarayıcı Bulunacak

Samsung'un 2018'de çıkaracağı yeni amiral gemisi Galaxy S9'da daha gelişmiş bir Iris tarayıcı ve yüz tanıma sistemi bulunacak.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi olacak Galaxy S9 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. ETNews’ten gelen yeni bir rapora göre Galaxy S9’da bir kez daha iris ve yüz tanıma teknolojisinin olacağı açıklandı. Android cihazlarda uzun yıllardan beri bulunan yüz tanıma sistemi, Samsung’un Galaxy S8’i çıkarmasının ardından aktif olarak kullanılmaya başlamıştı. Buna rağmen istenildiği kadar kaliteli bir güvenlik önlemi sunamayan Galaxy S8, günlük kullanımlarda rahat bir görünüm sunsa da, bazı zamanlarda kullanıcıları yarı yolda bırakıyordu.

Güney Kore medyasından sızan bilgilere göre, Galaxy S serisinde tıpkı S8’de olduğu gibi 8MP’lik bir ön kamera yer alacak. Yazılım eklentileri ile daha farklı bir görünüm sunacak yeni ön kamera, iris tarayıcı açısından pek çok yenilik sunacak.

Son dönemlerde yeni güvenlik önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Apple’ın çıkardığı son telefon iPhone X’da FaceID teknolojisine yer vermesinin ardından bu sektörün yeni gelecek olduğu da ortaya çıkmış oldu. Şu anda FaceID diğer tüm telefon üreticilerinden daha sağlam bir sistemmiş gibi gözükse de, yakın zamanda çıkacak Galaxy S9 gibi telefonların neler sunacağı merakla beklenecek.

Uzun yıllardan beri ezeli bir rekabete girişen Apple ve Samsung, bu alanda da karşı karşıya gelebilir. Samsung, bu teknolojiyi kullanırken daha dikkatli olmalı. Bildiğiniz gibi, önceki yıllarda Apple, Samsung’a telif hakkından dolayı defalarca kez dava açmıştı. Karşımıza yeni bir davanın çıkmasını istemeyiz.