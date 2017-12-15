Samsung Galaxy S9’un Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı(Video)

Samsung’un 2018 yılında çıkartmayı planladığı ilk harikası Galaxy S9 hakkında yapılan yeni sızıntılar, yeni bir konsept tasarım videosunda kullanıldı.

Son birkaç yıldır internet alemine bir yerlerden gelen sızıntıların, şema çizimlerinin ve teknik bilgilerin görsel bir şekle dönüşmesini sağlayan OneLeaks, Galaxy S9’un yeni konsept tasarımı üzerinde durdu.

Aslında hazırlanan bu yeni tasarım daha önce gördüğümüz Galaxy S9 konseptlerinden çok da farklı gözükmüyor. Ancak ufak fakat önemli farklar da mevcut. Sadece siyah kasa rengine sahip bir model üzerinden giden OneLeaks, önemli olan şeyin değişen kasa çizgileri olduğunu göstermeye çalışmış.

Bu videodaki tasarım için kullanılan Glalaxy S9 şematiklerinin, kılıf üreticileri tarafından basına sızdırıldığı belirtiliyor:

Galaxy S9:

Galaxy S9 Plus:

Daha öncelerde, Galaxy S9’un dikey olarak konumlandırılmış çift kamera teknolojisine sahip olacağını bildirmiştik. Aynı sızıntılar farklı kaynaklardan da yapıldıkları için artık bu öngörüyü doğru kabul edebiliriz.

Samsung geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ailesiyle beraber çok iyi bir tasarım çizgisi oturtmayı başardı. Anlaşılan o ki bu çizgiyi ufak değişimlerle devam ettirecek ve 2018’de çıkartacağı amiral gemilerinde de kullanacak.

Qualcomm ile güçlü bir ortaklık kurmanın peşinde olan Samsung, Apple'ın 2018 yılındaki muhtemel yükselişine darbe vurmak istiyor. Bu nedenle elini çabuk tutup piyasaya yeni cihazlar sunuyor. Üstelik bu çabayı sadece amiral gemisi sınıfında değil orta seviye cihazlarında da devam ettiriyor.