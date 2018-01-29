Daha önce Synaptics'in ekran içi parmak izi okuyucusu teknolojisini kendi telefonlarında kullanacağı öğrenilen Vivo'nun yeni Xplay7 modelinin aynı zamanda 10GB gibi devasa bir RAM'le geleceği iddia edildi

5.46 inç Quad HD çözünürlüğe sahip ekran, Snapdragon 802 Soc, 6GB RAM ve çift arka kamera kurulumu barındıran Vivo XPlay6, 2016 yılında duyurulmuştu. Firma geçtiğimiz yıl bu modelin yeni versiyonunu duyurmamıştı fakat son bigilere göre Vivo önümüzdeki günlerde Xplay7 modelini açıklayacak. Online ortamda çıkan telefonun görüntüsüne dair canlandırmada, yeni cihazın teknik detaylarına da vurgu yapılıyor.

Arka yüzde yer alacak çift kamera, büyüleyici çerçevesiz tasarım ve X20 Plus'ta olduğu gibi ekran üzeri parmak izi okuyucusu ile oldukça şık bir görünüm taşıyor yapılan canlandırma. 4K OLED ekran paneline sahip olacağı söylenen telefonun ekran-gövde oranı ise %92.9 olacak. Bu haliyle akıllı telefon piyasasında mevcut diğer telefonlardan daha yüksek bir orana denk geliyor. Arka yüzde yer alacak olan kameraların Sony'nin 4X optik zoom özelliğine sahip IMX kameraları olacağı iddia edilirken, güvenlik tarafında ise 'facial recognition 2.0 (yüz tanıma sistemi)' ve 'ekran içi tarayıcı' sistemlerinin yer alacağı belirtiliyor. Cihazı sıradışı kılan şey ise, Snapdragon 845 çipinin, 10GB RAM ile bir araya getirilmesi. Modelin giriş seviye varyantı 256GB hafızaya sahipken, en üst seviye varyantının ise 512GB hafıza barındırması bekleniyor.

Bu teknik özellikler sayfasında belitilenler doğru çıkarsa, bir önceki modele oranla çok büyük bir sıçrama gerçekleştirecektir yeni model. Mi Mix 2, Asus ZenFone AR ve OnePlus 5T dahil olmak üzere piyasadaki en güçlü telefonların RAM'leri 8GB civarında. Bu durumda Vivo Xplay7 piyasanın ilk 10GB RAM'ine sahip telefonu olacaktır.

Tabii tüm bu bilgiler kurum tarafından doğrulanmadığı için, kesinlik taşımıyor.