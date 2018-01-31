Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra, Xperia L2'nin Fiyatı Açıklandı

Sony, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonları Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2’yi tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Cihazlar kimi kesim tarafından beğenildi kimi kesim tarafından yetersiz bulundu, fakat daha büyük bir sorun vardı ki Sony henüz fiyatlarını açıklamamıştı.
Yeni Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2’nin fiyatları sonunda belli oldu. Xperia XA2 1300 TL fiyat ile satışa çıkarken, Xperia XA2 Ultra 1700 TL, Xperia L2 ise 950 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını unutmayın.
Sony Xperia XA2 Özellikler
- Snapdragon 630 yonga seti
- 5.2 inç Full HD ekran
- 3 GB RAM
- 32 GB depolama alanı
- 23 MP 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim yapabilen arka kamera
- 8 MP 120 derece süper geniş açılı ön kamera
- 3300 mAh
- Android 8.0 Oreo
- Siyah, mavi ve gümüş ve pembe renk seçeneği
Sony Xperia XA2 Ultra Özellikler
- Snapdragon 630 yonga seti
- 6 inç Full HD ekran
- 4 GB RAM
- 32/64 GB depolama alanı
- 23 MP, 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim yapabilen arka kamera
- 8 MP, 120 derece süper geniş açılı çift ön kamera
- 3580 mAh
- Android 8.0 Oreo
- Siyah, mavi ve gümüş ve altın renk seçeneği
Sony Xperia L2 Özellikler
- İşlemci: Dört çekirdekli 1.5 GHz
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5.5 HD
- Arka Kamera: 13MP, x3 yakınlaştırma
- Ön Kamera: 8MP, 120 derece süper geniş açı
- Batarya: 3300mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat