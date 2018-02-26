Instagram, Facebook gibi sosyal medyaların yapmadığını yapıp göreceğiniz gönderileri kişiselleştirme imkanı sunan Vero, son haftaların en ünlü sosyal medya uygulaması oldu.

2017’nin Nisan ayında App Store’da yayınlanan Vero isimli uygulama, geçtiğimiz hafta dünya üzerinde büyük bir patlama yaşayarak herkes tarafından kullanılmaya başladı. Pek çok kullanıcının akınına uğrayan bu uygulama, “daha az sosyal medya, daha fazla sosyal yaşam” sloganı ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Son yıllarda Facebook gibi yıllanmış sosyal medyalara ilginin azalması ile yeni sosyal medya platformları arayan gençler, bu sıralar Vero isimli bir uygulamaya yöneldiler. Uygulamayı kullanan kişiler Vero hakkında, internetin yeni Instagram’ı olarak bahsediyor.

Facebook ve Diğer Sosyal Medyaların Yapamadığını Yapıyor

İngiltere’de çıkış yapan uygulama, en net tabiri ile Facebook ile Instagram’ı bir araya getirip ortaya bir şey çıkarmış. Vero; fotoğraf, müzik, kitap, bağlantı gibi 6 farklı gönderi oluşturma imkanı sunarak, sizin istediğiniz içerikleri sunmaya çabalıyor. Sosyal medyalarda en büyük sorun olan fazla arkadaş sayısına da bir çözüm bulan Vero, yeni bir ismi arkadaş olarak eklerken üç farklı seçeneğe ayırabilmenize imkan tanıyor. Tanıdık, Arkadaş ve Yakın Arkadaş olacak şekilde 3 farklı arkadaş edinme sistemi sunan Vero, bu düzeye göre arkadaşlarınızın gönderisini görme imkanını sizlere sunuyor.

Gönderi oluşturmak istediğinizde bu gönderinin hangi kategoriye ait olduğunu belirleyerek, insanların sosyal medyayı daha rahat kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Trendler bölümünden Vero’da popüler olmuş içeriklere ulaşabileceğiniz gibi arama kısmından yeni arkadaşlar bulabiliyorsunuz.

Türkçe Dil Desteği Var

Son derece basit bir arayüz ile sunulan Vero, tamamen ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Basit arayüze ek olarak Türkçe dil desteği de sunan uygulama, bu sayede Türk kullanıcıları kendine tam anlamıyla çekmiş oluyor. Uygulamaya şu anda ücretsiz olarak erişilebiliyor, ancak yakında aylık ödeme sistemine geçmeyi planlıyor. Reklam almak yerine kullanıcılardan aylık ödeme isteyen Vero, bu sayede kendine ait sağlam bir kitle oluşturmayı hedefliyor. Vero’yu aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.