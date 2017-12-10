Yeni Spider-Man Animasyonunun Fragmanı Yayınlandı!

Sony'nin Marvel Stüdyoları'ndan bağımsız çıkaracağı Spider-Man animasyonunun fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanla birlikte çıkış tarihi de belli oldu!

Marvel çizgi romanlarının sinema evrenini takip edenler, Disney'in Marvel stüdyoları ile Sony arasındaki anlaşmayı biliyorlardır. Bildiğiniz gibi Spider-Man'in film hakları aslında Sony Pictures'da. Fakat Sony Marvel Stüdyoları ile yaptığı anlaşma sayesinde, Peter Parker'ı Marvel sinema evreninde görmeye başlamıştık. Ancak anlaşmaya göre Marvel Stüdyoları'nın çektiği filmlerde Spider-Man'i kullanabilmesi karşılığında Sony tekli filmleri kendisi çekecek ve dağıtacaktı.

O anlaşmanın ilk meyvelerinden biri daha bugün ortaya çıktı. Bir süredir Sony'nin duyurduğu Spider-Man animasyon filminin sonunda çıkış tarihi belli oldu ve bir de fragman yayınlandı. Peter Parker yerine Ultimate çizgi romanlarında kostümü devralan Miles Morales'in üzerine işlenecek olan film, son dönemlerde beğenilen çizgi romanlardan Spider-Verse üzerine kurulacak. Filmin adı ise "Spider-Man: İnto The Spider-Verse" olacak.

Paralel evrenlerden farklı Spider-Man'lerin birleşeceği filmin geçtiği evrende ise Peter Parker'ın ölmüş olduğu görülebiliyor. 14 Aralık 2018'de çıkacak olan filmin animasyon stili oldukça ilginç olmasına rağmen harika göründüğü söylenebilir. Ayrıca filmin yazarlık ve yönetmenliğini, 21 Jump Street ve Lego Movie gibi filmlerden tanıdığımız Phil Lord ve Christopher Miller gerçekleştireceğini de belirtmeden geçmeyelim.

"Film yakın bir zamanda Türkçe olarak da yayınlanacak 'Spider-Verse' çizgi romanının da bir uyarlaması olacak"

Çok iyi bir kadro, iyi bir yönetmen ve iyi bir ana hikayeyle gelen filmin nasıl olacağını 2018'in sonunda göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi?