Yeni Spider Man Filmine Spoiler Niteliğinde İki Oyuncu Geldi

Yeniden başladıktan sonra Marvel Sinematik Evreni’nin önemli bir parçası haline gelen Spider-Man serisine, Avengers serisinden tanıdığımız karakterler Ajan Maria Hill (Cobie Smulders) ve Nick Fury (Samuel L. Jackson) dahil edildi. Böylece filmin konusu hakkında az da olsa fikir sahibi olduk.

Bu içerik eğer Avengers: Infinity War filmini izlemediyseniz tadınızı kaçırabilir.

Sokakların kahramanı Spider-Man’i Marvel evreninin en vazgeçilmezi kılmaya çalışan sinema dünyası, karakterin filmlerine ayrıca emek harcıyor. İlk olarak Captain America: Civil War’da gördüğümüz liseli Spider-Man, sonrasında solo filmiyle karşımıza çıktı. Avengers Infinity War ile yeni karakteri 3. kez görmüştük. Ayrıca son Avengers filmini izleyenler, Spider-Man ile birlikte diğer kahramanların da nasıl geriye döneceğini merak ediyorlar.

Hatırlarsanız Infinity War sonunda yer alan sahnede, ekibi toplayan kişi Nick Fury ve yardımcısı Ajan Maria Hill’i görmüştük. Thanos’un parmak şıklatmasıyla eş zamanlı olarak izlediğimiz bu sahnede, evrendeki canlıların yarısının yok olduğu sırada iki karakterin nerede olduğunu anlamıştık. Nick Fury ve Hill, diğer kahramanlar gibi yok oldular, ancak Fury son anda ilk defa göreceğimiz bir kahramanı çağırdı. Muhtemelen Spider-Man’in yeni solo filmi gelmeden önce izleyeceğimiz Captain Marvel filminde, bazı önemli sorulara yanıt bulacağız.

Spider-Man’in ikinci solo filmine dahil olan Samuel L. Jackson ve Ajan Maria Hill’e hayat veren Cobie Smulders, iki karakterin de geri döneceğini kanıtlamış oldu. Ayrıca filmin kadrosu, Hollywood’un gerçek hayattaki Avengers'ı gibi, yıldızlarla dolup taşıyor. Nightcrawler (Gece Vurgunu), Donnie Darko ve Prisoners (Tutsak) gibi çok sayıda başyapıtla filmlerle Jake Gyllenhaal Spider-Man’in baş düşmanlarından Mysterio’ya hayat verecek. Ayrıca ilk filmdeki düşman olan Vulture karakteriyle karşımıza çıkan Michael Keaton da yeniden kadroda.

Bütün bu gelişmeler, Marvel Sinematik Evreni’ne hakim olmayanları bile cezbedecek kadar kaliteli.

Şu anda büyük bir gizlilikle yürütülen ikinci Spider-Man solo filmi Far From Home’un çekimleri hakkında resmi bir açıklama yapılmıyor. Geri dönüşü konusunda kesinlik bulunmayan Nick Fury ve Ajan Maria Hill’in artık kesin bir şekilde Thanos’un öfkesinden sağ kurtulduklarını biliyoruz.

Captain Marvel ve Avengers 4’ten sonra vizyona girecek olan Spider Man: Far From Home, muhtemelen Marvel Sinematik Evreni’nin yeni hikayelere geçişini sembolize edecek bir yapım olacak. Bu süre zarfında Marvel başkanı Kevin Feige’nin de onayladığı gibi, Avergers ekibinin önemli karakterlerine veda etmemiz gerekecek.