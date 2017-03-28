Spider-Man Homecoming İçin Bir Fragman Daha Yayınlandı!

7 Temmuz 2017'de gösterime girecek Spider-Man Homecoming'in son fragmanı yayınlandı. Fragmanda Robert Downey Jr ve Iron Man karakteri ile bolca karşılaşıyoruz.

Spider-Man Homecoming'in yeni fragmanı sonunda yayınlandı. Filmde genç yetenek Tom Holland başta olmak üzere Oscar ödüllü Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei ve Oscar adayı Robert Downey Jr. gibi birbirinden yenekli oyuncular yer alıyor.

Yönetmenlik koltuğuna Clown ve Cop Car gibi filmler ile tanıdığımız John Watts'ın oturduğu filmin, senaristliğini Thor, Thor: Dark World, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, First Avenger: Captain America, Captain America: Winter Soldier, Doctor Strange, Avengers ve Avengers: Age of Ultron gibi filmlerle tanıtıdığımız Kevin Feige üstleniyor. Fragmanda ilginç bir nokta gözümüze çarpıyor: Bazı noktalarda Peter Parker, Stark tarafından tasarlanan kıyafet yerine "eski pijamasını" giyiyor. Bunun da başlı başına bir hikaye olduğunu düşünüyoruz.

Hemen lafı uzatmadan sizleri Spidey ile baş başa bırakalım :)