Yeni Star Trek Spin-off'u Orville'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Star Trek'in komedi versiyonu olsa nasıl olurdu? Bunun en iyi cevabı, yakında yayınlanacak The Orville olacak. Dizinin ilk fragmanı ise bugün yayınlandı.

Son yıllarda yeni filmlerle karşımıza gelen Star Trek serisi, çok uzun yıllardan beri, gerek beyaz perde gerekse de televizyon ekranlarında tarih yazmayı başarmış bir seri. Kaptan Spock’un maceralarını izleyen büyüklerimiz, Atılgan ile birlikte az mı dünyaları kurtardı?

Durum böyle olunca, Star Trek ismini duymamız bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Star Trek’in sıkı bir takipçisi olarak ben de Star Trek evreninde geçen yeni bir dizinin geleceğini ilk duyduğumda çok sevinmiştim. The Orville isimli yeni projenin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Family Guy dizisinin yaratıcısı olan Seth MacFarlane’in başrolünde oynadığı dizi, herkesin alışık olduğu aksiyon temasından uzak olacak şekilde, komedinin bol olduğu bir dizi olacak.

Fox kanalında başlayacak The Orville, Seth MacFarlane ve Adrianne Palicki’nin canlandırdığı karakterlerin etrafında şekillenecek. İkili, dizide boşanmış bir çifti canlandıracaklar ve uzay gemisinde kaptanlık yapacaklar. Atılgan ve atılganın mürettebatı ile alakası olmadığını gördüğümüz fragmanda, gelecekte orijinal seriyle dalga geçeceklerine dair inancım tam. Son derece komik bir dizi olmasını beklediğimiz The Orville, önümüzdeki sezon döneminde Amerika Fox kanalında perşembeleri yayınlanmaya başlayacak. Belli mi olur, belki de bir sürpriz olur ve ülkemizde de Türkçe dublaj seçeneği ile Fox veya başka bir kanalda yayınlanmaya başlar. Evlenme programlarının azalması ile birlikte, yerini daha çok gülebileceğimiz ve eğlenebileceğimiz yabancı dizilerle doldurabiliriz.(Yerli dizi yeteri kadar var zaten)