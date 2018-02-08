Yeni Star Wars'ta Millennium Falcon’un Tasarımı Değişiyor

Star Wars’un ikonik uzay araçlarından Milennium Falcon’un, Han Solo için hazırlanan özel filmde tasarım değişikliğine uğradığı açıklandı.

SpaceX, geçtiğimiz gün yaptığı Falcon Heavy uçuşuyla adını tarihe altın harflerle yazdırmış oldu. Mars’a doğru yolculuğa çıkan Tesla aracı daha uzun süre yoluna devam edecekken, bu yolu çok kısa mesafede gidecek bir başka Falcon uzay aracı var. Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside olan bu Falcon uzay aracı, hayatımıza girdiği günden beri hepimizin hayallerini süslüyor. Star Wars’un efsane uzay gemisi Millenium Falcon, yakında çıkacak “Solo: A Star Wars Story” filminde değişime uğrayacak.

Ralph McQuarrie tarafından tasarlanan orijinal Millennium Falcon’un yenilenmiş bir halinin geleceğini açıklayan geliştirici, yıllar boyunca ikon halini almış bir tasarımı değiştirerek çok ciddi bir risk almış gibi görünüyor. Yeni tasarımda McQuarrie’nin tasarımlarından benzerlikler göreceğimizi duymak güzel olsa da, zaten güzel olan bir şeyi hangi sebeple değiştirdiklerini şahsen anlamış değilim.

Star Wars’un ilk gününden son gününe kadar var olan Millennium Falcon, diğer filmlerde de görüldüğü üzere belirli bir seri üretimle çıkmış yük gemileri sınıfına giriyor. Yalnızca Falcon’un mu, yoksa tüm içeriğin mi değişeceği şu anda bilinmiyor.

Solo: A Star Wars Story filmi, Millennium Falcon’un sahibi Han Solo’nun hikayesini anlatacak. Film ülkemizde 25 Mayıs 2018’de vizyona girecek. Han Solo’yu Alden Ehrenreich canlandırırken, bu isme Game of Thrones’un Khaleesi’si Emillia Clarke eşlik edecek.