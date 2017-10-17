Yeni Star Wars Filminin Adı Belli Oldu!

Star Wars'ın yeni filminin adı bugün belli oldu. Yönetmen Ron Howard bugün paylaştığı bir videoyla filmin adının Solo: A Star Wars Story olacağını açıkladı.

Nihayet "henüz başlığı olmayan Han Solo filmi" nin ismi bulundu. Bir kaç aydır süren isim tartışmaları, yeni filmin çekilmeye başlanmasından bir kaç ay sonra paylaşılan çekim ekibi fotoğrafıyla başlamıştı. Filmin konusunun, Han Solo'nun Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi ve A New Hope'daki bir çift droid ile tanışmadan önceki günleri olduğu söyleniyor. Söylentilere rağmen hikayenin nasıl sürdürüleceği tam olarak bilinmezken filmde Star Wars çizgi romanlarının hayranlarının aşina olduğu Tag ve Bink karakterleri de olacak.

Öte yandan Solo adıyla ilgili " Bu isim Lucasfilm'in takım olarak ortaya çıkardığı isim miydi?" ya da "Eski yönetmenler Chris Miller ve Phil Lord, bunun filmin adı olacağını biliyor muydu?" gibi bir çok soru var. Ancak ne olursa olsun soruların ve ön eleştirilerin hepsi sinema salonunda izleyiciye gösterilen filmle birlikte bir sonuca bağlanacak. Film, konu olarak doğrudan büyük Skywalker destanına bağlanmayacak, onun yerine 2016 Rogue One kalıbını izleyere Star Wars evreninin bağımsız bir parçası olacak. Bununla birlikte, selefinden farklı olarak, Solo'nun tamamı , izleyicilerin zaten iyi tanıdıkları bir grup karakteri içerecek. Alden Ehrenreich'in Han Solo'yu canlandıracağı film 25 Mayıs 2018'de vizyona girecek. ( Şimdiden sinema salonlarında kuruk oluşturmaya başlayabiliriz.)