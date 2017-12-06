Yeni TeamViewer Açığı, Bilgisayarınızı Korsanlara Açıyor

Uzaktan masaüstü ve sesli mesaj uygulamaları arasında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan TeamViewer’da çok ciddi bir açık keşfedildi.

Evinizde kullandığınız bilgisayarda uzaktan bağlantı kurmanıza yarayan TeamViewer uygulaması bulunuyor mu? Cevabınız evet ise, sizlere üzücü bir haberimiz var. Keşfedilen yeni bir yazılım açığından dolayı, istemediğiniz kişiler bilgisayarınızın tam kontrolünü ele alıyor olabilir. Son derece ciddi bir hata yüzünden bilgisayarınızın başında siz oturmuyorken, tüm kişisel bilgileriniz çalınıyor, arka planda kamera gibi uygulamalar başlatılarak gözetleniyor olabilirsiniz.

TeamViewer kullanıcılarının bildiği gibi uzaktan masa üstü paylaşımı için, her iki bilgisayarda da bu uygulama yüklü olmak zorundadır ve isteyen kişi kullanıcı adı ve şifresini vererek karşıdaki kişinin bilgisayarına girmesine izin vermelidir. Bu bilgiler olmadan karşıdaki kişiler bilgisayarınıza erişemezler. Bir GitHub kullanıcısı ise, TeamViewer’da izinsiz bir şekilde karşıdaki bilgisayara sızabilecek bir güvenlik açığı keşfetti. Herkesin çok fazla zorlanmadan kullanabileceği bu güvenlik açığı, bilgisayarınızın kontrolünü zararlı insanların eline adeta hediye ediyor.

Bilgisayarınıza sızan kişi, fare ve klavye gibi çevre birimleri dahil olmak üzere, hemen hemen her şeye sahip olabiliyor. Üstelik, "benim bilgisayarım macOS, ben rahatım" diyenler için de pek güzel haberlerimiz yok. Güvenlik açığı, Windows üzerinde olduğu kadar, macOS ve Linux sürümlerinde de bulunuyor. Güvenlik açığının şu anda TeamViewer tarafından bilindiği ve düzeltme planlarının yapıldığı biliniyor. Siz yine de bu sürede TeamViewer’ı kullanırken çok daha fazla dikkatli olun.