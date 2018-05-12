Yeni Teknoloji Merkezi Olmaya Aday 10 ABD Şehri

Teknoloji denilince akla eminim ki ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bu noktada da uzun bir süredir Silikon Vadisi başı çekiyordu. Ancak gerek yaşam maliyetleri, gerekse diğer nedenlerden dolayı bölge sakinleri yavaş yavaş göç etmeye başladılar. Durum böyle olunca da ülkede yeni teknoloji merkezleri oluşmaya başladı. Gelin sizin için listelediğimiz yeni yapılaşan 10 ABD teknoloji merkezine birlikte göz atalım.
1. Atlanta
Atlanta'da ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 68,330 dolar
Geliştirici: 86,214 dolar
Kıdemli geliştirici: 112,573 dolar
BT Müdürü: 120,695 dolar
Proje Yöneticisi: 102.390 dolar
Satış temsilcisi: 113,576 dolar
2. Baltimore
Baltimore'da ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 70,925 dolar
Geliştirici: 96,290 dolar
Kıdemli geliştirici: 124,201 dolar
BT Yöneticisi: 115,927 dolar
Proje Yöneticisi: 104,853 dolar
Satış temsilcisi: 126,255 dolar
3. Boulder
Boulder'daki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 69,013 dolar
Geliştirici: 90,688 dolar
Kıdemli geliştirici: 123,027 dolar
BT Yöneticisi: 105,123 dolar
Proje Yöneticisi: 102,168 dolar
Satış temsilcisi: 107,925 dolar
4. Chicago
Chicago'daki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 71,404 dolar
Geliştirici: 89,366 dolar
Kıdemli geliştirici: 120,018 dolar
BT Yöneticisi: 117,726 dolar
Proje Yöneticisi: 108,383 dolar
Satış temsilcisi: 110,806 dolar
5. Dallas
Dallas'ta ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 70,664 dolar
Geliştirici: 84,525 dolar
Kıdemli geliştirici: 113,278 dolar
BT Yöneticisi: 121,326 dolar
Proje Yöneticisi: 106,848 dolar
Satış temsilcisi: 112,605 dolar
6. Denver
Denver'daki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 68,748 dolar
Geliştirici: 90,761 dolar
Kıdemli geliştirici: 122,929 dolar
BT Yöneticisi: 103.927 dolar
Proje Yöneticisi: 102.013 dolar
Satış temsilcisi: 108,979 dolar
7. Minneapolis
Minneapolis'teki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 66,481 dolar
Geliştirici: 85,078 dolar
Kıdemli geliştirici: 112,261 dolar
BT Yöneticisi: 118,573 dolar
Proje Yöneticisi: 107,196 dolar
Satış temsilcisi: 115,512 dolar
8. Phoenix
Phoenix'deki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 72,108 dolar
Geliştirici: 85,216 dolar
Kıdemli geliştirici: 116.027 dolar
BT Yöneticisi: 96,781 dolar
Proje Yöneticisi: 88,894 dolar
Satış temsilcisi: 96,157 dolar
9. Portland
Portland'daki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 68,608 dolar
Geliştirici: 87,328 dolar
Kıdemli geliştirici: 118,002 dolar
BT Yöneticisi: 117,856 dolar
Proje Yöneticisi: 98,737 dolar
Satış temsilcisi: 92,473 dolar
10. Washington
Washington, D.C'deki ortalama maaşlar:
Genç geliştirici: 71,186 dolar
Geliştirici: 96,087 dolar
Kıdemli geliştirici: 125,370 dolar
BT Yöneticisi: 118,886 dolar
Proje Yöneticisi: 105.319 dolar
Satış temsilcisi: 131.598 dolar
Açıkçası listede, Silikon Vadisi'ne rakip bir dolu bölge bulunuyor. Ancak bu bölgeler Silikon Vadisi kadar kabul görür mü orası meçhul.