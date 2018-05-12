Bildiğiniz gibi Silikon Vadisi, ABD’nin teknoloji başkenti olarak uzun süredir hüküm sürmekte. Ancak görünen o ki şimdilerde, bu durum değişmeye başladı. İşte yeni teknoloji merkezi olmaya aday 10 ABD şehri.

Teknoloji denilince akla eminim ki ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bu noktada da uzun bir süredir Silikon Vadisi başı çekiyordu. Ancak gerek yaşam maliyetleri, gerekse diğer nedenlerden dolayı bölge sakinleri yavaş yavaş göç etmeye başladılar. Durum böyle olunca da ülkede yeni teknoloji merkezleri oluşmaya başladı. Gelin sizin için listelediğimiz yeni yapılaşan 10 ABD teknoloji merkezine birlikte göz atalım.

1. Atlanta

Atlanta'da ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 68,330 dolar

Geliştirici: 86,214 dolar

Kıdemli geliştirici: 112,573 dolar

BT Müdürü: 120,695 dolar

Proje Yöneticisi: 102.390 dolar

Satış temsilcisi: 113,576 dolar

2. Baltimore

Baltimore'da ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 70,925 dolar

Geliştirici: 96,290 dolar

Kıdemli geliştirici: 124,201 dolar

BT Yöneticisi: 115,927 dolar

Proje Yöneticisi: 104,853 dolar

Satış temsilcisi: 126,255 dolar

3. Boulder

Boulder'daki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 69,013 dolar

Geliştirici: 90,688 dolar

Kıdemli geliştirici: 123,027 dolar

BT Yöneticisi: 105,123 dolar

Proje Yöneticisi: 102,168 dolar

Satış temsilcisi: 107,925 dolar

4. Chicago

Chicago'daki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 71,404 dolar

Geliştirici: 89,366 dolar

Kıdemli geliştirici: 120,018 dolar

BT Yöneticisi: 117,726 dolar

Proje Yöneticisi: 108,383 dolar

Satış temsilcisi: 110,806 dolar

5. Dallas

Dallas'ta ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 70,664 dolar

Geliştirici: 84,525 dolar

Kıdemli geliştirici: 113,278 dolar

BT Yöneticisi: 121,326 dolar

Proje Yöneticisi: 106,848 dolar

Satış temsilcisi: 112,605 dolar

6. Denver

Denver'daki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 68,748 dolar

Geliştirici: 90,761 dolar

Kıdemli geliştirici: 122,929 dolar

BT Yöneticisi: 103.927 dolar

Proje Yöneticisi: 102.013 dolar

Satış temsilcisi: 108,979 dolar

7. Minneapolis

Minneapolis'teki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 66,481 dolar

Geliştirici: 85,078 dolar

Kıdemli geliştirici: 112,261 dolar

BT Yöneticisi: 118,573 dolar

Proje Yöneticisi: 107,196 dolar

Satış temsilcisi: 115,512 dolar

8. Phoenix

Phoenix'deki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 72,108 dolar

Geliştirici: 85,216 dolar

Kıdemli geliştirici: 116.027 dolar

BT Yöneticisi: 96,781 dolar

Proje Yöneticisi: 88,894 dolar

Satış temsilcisi: 96,157 dolar

9. Portland

Portland'daki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 68,608 dolar

Geliştirici: 87,328 dolar

Kıdemli geliştirici: 118,002 dolar

BT Yöneticisi: 117,856 dolar

Proje Yöneticisi: 98,737 dolar

Satış temsilcisi: 92,473 dolar

10. Washington

Washington, D.C'deki ortalama maaşlar:

Genç geliştirici: 71,186 dolar

Geliştirici: 96,087 dolar

Kıdemli geliştirici: 125,370 dolar

BT Yöneticisi: 118,886 dolar

Proje Yöneticisi: 105.319 dolar

Satış temsilcisi: 131.598 dolar

Açıkçası listede, Silikon Vadisi'ne rakip bir dolu bölge bulunuyor. Ancak bu bölgeler Silikon Vadisi kadar kabul görür mü orası meçhul.