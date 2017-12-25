Android Telefon Aldığınızda Kurmanız Gereken 10 Uygulama

Yeni telefon aldığınızda hayatınızı kolaylaştıracak olan, 10 Android uygulamasını sizler için listeledik.

Yeni bir akıllı telefon aldığınızda özellikle de içerisine kurmanız gereken uygulamaları az buçuk kafamızda belirleriz. Çoğunlukla sosyal ağların uygulamalarıyla doldursakta, özellikle de aldığınız telefon bir Android'li akıllı telefonsa, çoğu zaman bu işletim sisteminin yapamadığı bazı şeyler vardır.

Biz de Android'li akıllı telefonlarınızı özelleştirebilecek bazı uygulamaları sizinle paylaşmak istedik. Akıllı telefonunuzu özelleştirmenize ve ilgi alanlarınıza daha yakından odaklanmanıza olanak sağlayacak bir çok Android uygulaması mevcut. Listemizde, Google Play üzerinden indirebileceğiniz, hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz 10 Android uygulamasını bulabilirsiniz.

Yazım deneyiminizi en üst düzeye taşımak için yapay zeka kullanarak önerilen kelimeleri ayarlayan Swiftkey içerisinde 80’den fazla renk,desen ve tema bulunuyor.

Flipboard, teknoloji, otomobil ve basketbol gibi tüm ilgi alanlarınızı, tek bir çatı altında toplayan bir haber uygulamasıdır.

Google Keep sayesinde özel hatırlatma notları oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda bulundurmanız gereken bir hava durumu uygulaması olan AccuWeather, ücretsizdir ancak reklamsız olabilmesi için 2.99 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekli.

Uygulamanın sunduğu sınırsız depolama alanı sayesinde, zamanınız olmadığı için okuyamadığınız makaleleri, ileride okumak için saklayabilirsiniz.

Pixlr

Pixlr, efektler, bindirmeler ve filtrelerden oluşan iki milyon kombinasyon sunan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Zedge uygulaması sayesinde telefonunuzun zil seslerini, bildirim seslerini ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.

TickTick, önemli işlerinizi kaçırmamanızı sağlayacak bir ajanda uygulamasıdır.

Tuneln Radio, yer veya dil ile filtreleyebileceğiniz yaklaşık 120.000 canlı radyo istasyonuna erişmenizi sağlar.

doc, .csv, .ppt ve PDF de dahil olmak üzere bir çok dosya biçimini destekleyen WPS Office and PDF sayesinde tüm yerel bilgilerinize tek bir kaynak üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.