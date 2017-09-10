Samsung'un yeni akıllı telefonu Note 8, iFixit ekibi tarafından tamir testine tabi tutuldu ve sonuç hüsran oldu.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Essential Phone'un tamir edilebilirlik ölçütünde 10 üzerinden 1 puan almasının ardından gözler Samsung'un amiral gemisi modeline çevrilmişti. Note 8 de tamir edilebilirlikte parlak bir başarı gösteremeyerek 10 üzerinden 4 puan aldı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Note 8, Note FE ve S8 ikilisiyle aynı puanı alarak 10 üzerinden 4 şeklinde puanlandırıldı. Bu tamir edilebilirlik skoruna içindeki komponentlerin çoğunun modülerliği sayesinde ulaşmış olan cihaz, ekranının hassaslığı nedeniyle oldukça puan kaybetti. Ekrana zarar vermeden cihazın parçalarına ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu ifade eden iFixit ekibi, eğer bir şekilde ulaşırsanız parçaların değiştirilebilir olması sayesinde kolaylıkla tamir işlemine girişebileceğinizi belirtti.

Geçen yılın Note 7 faciasından dersini alan firma, kapasitesi düşürülmüş 3.300 mAh'lik pili ısı üreten komponentler uzak tutarak ve mümkün olduğunca az yapıştırıcıyla sıkarak pil departmanına güven eklemiş. Arka taraftaki iki kameranın da OIS destekli olduğunu doğrulayan ekip, cihaza 10 üzerinden 4 tamir edilebilirlik skoru vererek kısmen düşük bir konuma cihazı yerleştirmiş bulunuyor. Tamir edilebilirlikte en dipte yer alan cihaz ise şimdilik gururla 10 üzerinden 1 ile Essential Phone.

Yeni çıkan akıllı telefonların gittikçe tamir edilebilirliklerinin zayıflatılması, bizce tüketicilerin sadece lükse odaklanarak önemli noktaları atladıklarını işaret ediyor. Tüketici toplumların akıllı telefonlarını her yıl değiştirmesi nedeniyle tamire olan ihtiyaç azalırken kaynak tüketimi ve doğaya verilen zarar artıyor, bunun yanında da geri dönüştürülemeyen milyonlarca ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Bizce firmaların bu konuya da özen gösterip cihazlarında estetiği bozmadan tamir edilebilirlik katsayısını yükseltmeleri gerekiyor.