Yeni Tesla Model 3'ü Eskisine Göre Mantıklı Kılan 9 Neden

Tesla'nın çift motorlu spor aracı Model 3 Performans'ı, standart bir Model 3'e göre daha mantıklı kılan birçok neden bulunmakta.

Tesla Model 3, yeni bir araba düşünen ABD'liler için çekici bir seçenek. 7 renk seçeneği, elektrikli motoru ve tek bir şarjla 310 mile kadar yol gidebilmesi gibi birçok cezbedici özelliği var. Ancak Tesla bu ay içerisinde Model 3 Performans adını verdiği yeni bir otomobili tanıttı. Biz de sizler için yeni Tesla Model 3 Performans'ı tercih etmeniz için yeterli olacak 9 nedeni sıraladık.

Çift Motorlu Sistemi

Standart Model 3, tek bir motora sahiptir. Model 3 Performans ise hızlanma hissinin daha da pürüzsüz olmasını sağlamak için çift motorlu bir sistemi bünyesinde bulundurur.

Tek Şarj ile Daha Fazla Yol Gidebilmek

Standart Model 3'teki menzil 215 ila 220 mil civarındadır. Model 3 Performans ise uzun menzilli Model 3 gibi, tek bir şarjla 310 mile kadar yol gidebilmektedir.

Dört Tekerlekli Çekiş Sistemi

Standart Model 3 arkadan çekişlidir. Model 3 Performans ise çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahiptir. Bu da karlı veya engebeli arazi gibi daha zorlu koşulların üstesinden gelmeyi daha da kolaylaştırır.

Artan 0-100 Performansı

Standart Model 3, sadece 5.1 saniyede saatte 0'dan 100 km hıza çıkabilir. Model 3 Performans ise bu noktaya daha da hızlı yani sadece 3,5 saniyede ulaşabiliyor.

Daha Yüksek Maksimum Hız

Standart Model 3, en fazla saatte 225 km hıza çıkabilmektedir. Tesla, Model 3 Performans ile saatte 250 km hıza kadar çıkmayı başarmıştır.

Farklı İç Mekanlar

Standart Model 3 sadece premium siyah iç mekanlara sahiptir. Model 3 Performans ise yukarıda görebileceğiniz hoş görünümlü bir premium beyaz seçenekte de olabilir.

20 İnçlik Performans Lastikleri

Standart Model 3, Tesla'nın 18 inç veya 19 inçlik spor jantları ile birlikte gelmekte. Model 3 Performans ise daha iyi tutuşa sahip 20 inçlik performans tekerleklerine yükseltilebilir. Daha büyük lastikler de bir otomobilin performansını artırmaya eğilimlidir.

Performans Arttıran Detaylar

Performans modeli, standart Model 3'te olmayan bazı detaylara sahiptir. Tesla Model 3 Performans, daha iyi kullanım için alçaltılmış süspansiyon, daha iyi aerodinamik için bir karbon fiber spoyler ve alüminyum alaşımlı pedallara sahiptir.

Daha Güvenli Bir Araç

Standart Model 3, yaklaşık 1600 kg ağırlığındadır. Model 3 Performans ise yaklaşık 4.072 kg ağırlığındadır ve güvenlik uzmanlarına göre otomobillerin ağırlığı, güvenliği ile doğru orantılıdır.

Performans yükseltmeleri, otomatik pilot ve birinci sınıf beyaz iç mekanlar da dahil olmak üzere mevcut tüm yükseltmeleri içeren bir Model 3 Performans, vergi teşvikleri öncesinde 78,500 dolar civarındadır. Öte yandan, standart Model 3, teşviklerden önce 49,000 dolardır. Yükseltmelerin, bu ücret farkına değer olup olmadığına bakmak tamamen size kalmış. Satın alma kararınızı vermeden önce bütün detaylara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.