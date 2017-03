Yeni Tomb Raider Filminden İlk Görseller Geldi!

Lara Croft rolü artık yeni birisine emanet.

Oyun dünyasında artık kültleşmiş serilerden biri olan Tomb Raider, beyaz perdede de zamanında kendine yer bulmuş ve Angelina Jolie, iki kez Lara Croft karakteri ile 2001 ve 2003 yılında karşımıza çıkmıştı.

Şimdi ise beyaz perdede Lara Croft karakteri, Ex Machina ve The Man from U.N.C.L.E. filmlerinin güzel başrolü Alicia Vikander'a emanet. Tomb Raider'ın beyaz perdede 'reboot'u olacak filmin çekimleri bir süre önce başlamıştı. Bugün ise Vikander'in Lara Croft olarak karşımıza çıktığı ilk görseller yayınlandı.

Görsellerin yanı sıra filmin konusu da paylaşılmış: "Antik Xian Hançeri'ni aramak için Çin'de keşfedilmemiş bir adaya giden ve bu adada kaybolan babasını bulmak için harekete geçen Lara Croft, babasının eski dostu Lu Ren'in yardımı ile ulaştığı adada hayatta kalma mücadelesi verecektir."

Tomb Raider, 16 Mart 2018'de vizyonda olacak.