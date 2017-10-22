Yeni bir bilgisayar topladığımızda o heyecanla piyasada ne kadar güçlü oyun varsa oynamak isteriz. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olamıyor.

Yeni bir bilgisayar kasası topladıktan sonra hızlıca bilgisayarda oyun oynamak istiyor olabilirsiniz. Belki de GTX 1080’lerin bulunduğu gerçek bir oyun canavarı topladınız ve bu bilgisayarda hemen oyun oynamak istiyorsunuz. Öyle bir durum varsa buradan belirtelim, birazcık sabredin ve bilgisayarın kendini tanıması için bazı işlemleri yapmaya çalışın.

Bilgisayarlar yazılımlar olmadan bir hiçtir. Sonuçta iyi bir bilgisayar toplama amacımız en kaliteli oyun ve uygulamaları çalıştırması değil mi? İşte bu noktada bu donanımların birbirini tanımaya ihtiyacı var. Bunun için gerekli yazılımları yüklemelisiniz. Bugün sizlere yeni bir PC aldığınızda veya PC’nizi sıfırladığınızda yapmanız gereken 10 adımdan bahsedeceğim. Bu adımları atlamadan her birini yerine getirirseniz bilgisayarınız çok daha işlevsel ve güvenli çalışacaktır.

BIOS Yazılımlarını Kontrol Etmelisiniz

Yeni bir PC’niz varsa muhtemelen anakartınızın BIOS sürümü güncel değildir. BIOS’u güncelleyerek her türlü donanımsal sorunu en aza indirebilirsiniz. Anakartınızın sürümünü yazarak BIOS sürümüne ulaşabilirsiniz.

Windows’u Güncellemelisiniz

Windows diyorum, çünkü dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi.(Bilgisayarlarda) Aynı zamanda oyun oynuyorsanız başka bir işletim sistemi seçeneğiniz de ortadan kalkıyor. Oyunların çok büyük bir kısmı PC’ye çıkıyor, bu yüzden bilgisayarın en güncel Windows sürümüne yükseltilmesini sağlamak gerekiyor.

Karışıklığı Düzene Sokmalısınız

Bilgisayar yeni de olsa bazen saçma sapan uygulamalarla gelebiliyor. Satın aldığınız üreticinin eklediği ya da bilgisayarın sürücüleri arasında yüklenen gereksiz ama bilgisayarı da yoran uygulamaları “Denetim Masası> Program Ekle Veya Kaldır” sayfasına giderek kaldırın.

Donanımların Güncel Sürücüleri Aşırı Önemli(Hatta En Önemlisi(Daha Önemlisi Olduğunu Sanmıyorum(Herşeyi Bırakın Bunları Yapın Yani))))

Şu ana kadar anladığınızı umduğum gibi telefonlarda olduğu gibi PC’ler de en güncel sürüme önem verir. Bilgisayarın ekran kartından yonga setine kadar pek çok donanımın en güncel sürümü olmalıdır. Bu sayede daha güvenli ve performanslı çalışabilirler.

Yeni Bir Tarayıcı İndirmenizi Öneriyorum

Microsoft’un yeni tarayıcısı Edge hoş olsa da hala yeterli seviyede değil. Bu yüzden Chrome, Opera, Firefox gibi tarayıcılarla internet erişimi sağlayabilirsiniz. Elbette bu bir öneri.

Ninite ile En Sevdiğiniz Programları Elde Edebilirsiniz

Öyle o programı indireyim, şunu da ekleyeyim diye uğraşmanıza gerek yok. Ninite’e girerek hangi uygulamaları indirmek istiyorsanız seçerek tek seferde indirebilirsiniz. Siz yine de gereksiz uygulamalardan uzak durun.

Donanımı Benchmark Testine Sokmayı İhmal Etmeyin

Benchmark testleri yalnızca övünmek için çalıştırılmaz. Sisteminizde hatalı bir donanım varsa ortaya çıkması için en iyi yollar Benchmark’lardır. Çünkü tüm donanımı olabildiğince zorlarlar. Özellikle bir oyun bilgisayarınız varsa 3DMark gibi benchmark testleriyle tüm driverları yüklü ekran kartınızı ve sistemİinizi test edebilirsiniz.

Korunmalısınız

Bilgisayarlar tüm kişisel bilgilerimizi sakladığımız donanımlar halini aldı. Hem onların yavaşlamasını engellemek hem de bilgileri daha güvenli bir şekilde saklamak için anti virüs yazılımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Eğer bir antivirüs programı kurmadıysanız bir an bile düşünmeden uygun bir antivirüs programı tercih edebilirsiniz.

Bir Yedekleme Planı Oluşturun

Yeni bir PC’nin heyecanı hiç bir şeyde yoktur ve ben sizi çok oyaladım biliyorum, ancak son bir şey. Acısını olaylar yaşandıktan sonra hissetmemek için daha yaşanmadan yedeklerinizi alın. Bunu Google Drive, Dropbox gibi bulut depolama birimleri ile yapabilir, ya da yedekleme için özel bir depolama birimi satın alabilirsiniz.

Steam’i Kurun ve Oyunları İndirmeye Başlayın

Evet, bilgisayarınız oyun için hazır. Her türlü darbeye ve önleme karşı savunmalı olan bilgisayarınıza en güçlü oyunları yükleyip hiç kasmadan oynayabilmeniz dileğiyle.