Yeni Trend: Huawei'nin de 'Katlanabilir' Telefonu Yolda!

ZTE'nin Axon M modelini tanıtarak canlı bir katlanabilir telefonu gözler önüne sermesi, geçen yılın çerçevesiz telefon akımının üzerine eklenmiş gibi görünüyor.

Daha bir kaç gün önce bu yılın en çok beklenen telefonları arasında yer alan Mate 10 modellerini tanıtan Huawei, hiç beklemeden gelecek yıl ortaya çıkarmayı planladığı ilginç planlarından bahsetti.

(Huawei Mate 10)

Cnet'in haberine göre Huawei, 2018'de tanıtılacak bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışılıyor. Bu modelin Samsung'un uzun zamandır söylentilerle ortalıkta dolaşan katlanabilir akıllı telefonnu Galaxy X ie aynı zamanlarda piyasaya çıkması da bir olasılık olarak masada yerini koruyor.

Huawei'nin CEO'su Richard Yu, şuan ellerinde çalışan bir prototipin bulunduğunu röportajında belirtti ancak bu modelin geliştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Geliştimelerin özellikle mekanik tasarım ile ilgil olacağını ve daha iyi ve esnek bir ekran teknolojisinin piyasaya çıkmadan önce elde edilmesi gerektiği de açıkça ifade edildi.

(ZTE Axon M)

Huawei'nin bölgesel ve uluslararası pazarda rakibi konumunda yer alan ZTE'nin tanıttığı katlanabilir akıllı telefonun dizayn anlamında en çok eleştirilen noktası, iki ekran birleşip 6.75 inçlik bir ekran oluşturduğunda ortada ciddi anlamda bir boşluk yer alması ve bunun cihazın gerçek bir büyük ekran deneyimi sunmasının önüne geçmesi oldu. Samsung'un üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon Galaxy X, söylentilere göre böyle bir boşluk taşımıyor ve tek parça, esnek bir ekrana sahip. Huawei'nin ifadesine göre de şuan ellerinde bulunan örnek model "küçük" bir boşluğa sahip. CEO Yu, bu durumdan hoşnut olmadıklarını ve sastışa çıkana kadar aradaki boluğun ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Huawei'nin katlanabilir cihazıyla ilgili olarak şuan pek bir detay mevcut değil ancak firma ellerindeki prototiğin sorunlarını çözmeyi başarabilirse önümüzdeki yıl katlanabilir akıllı telefonların hayatımıza girdiğini görmeye başlayabiliriz. Sizce katlanabilir telefonlar, çerçevesiz telefonlar gibi endüstride yeni bir akım başlatabilecek mi?