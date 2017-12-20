Virüs, trojan veya malware gibi kötü amaçları yazılımlar bilgisayar kullanıcıları için yeni tehditler olmasada son yıllarda bu tip yazılımlar mobil platforma da musallat olmuş vaziyette. Yeni türeyen "Loapi" adlı trojan ise telefonunuza fiziksel zarar dahi verebiliyor!

Loapi isimli trojan daha önce bir çok kez duyduğumuz, 'girdiği cihazı yakan virüs' şeklindeki şehir efsanesini gerçeğe dökmüş gibi görünüyor. Trojanın neler yapabileceği ile ilgili ilk bilgiler, güvenilir anti-virüs firması Kaspersky Lab tarafından paylaşıldı.

Loapi mobil cihazınıza iki şekilde bulaşabiliyor: Anti-Virüs rolü yapan sahte bir program aracılığı ile ve 18+ içerik sunan bir yazılımla. Loapi trojanına sahip bir yazılımı kurduğunuzda, ilk olarak sizden yönetici yetkisi vermenizi istiyor. Bu aşamada trojan, 'Hayır'ı bir yanıt olarak kabul etmiyor ve yönetici haklarını alana dek sürekli sizi pop-up bombardımanına tutuyor. Yetkiyi aldıktan sonra ise asıl zararı vermeye başlıyor. İstenmeyen reklamlar gösterip durması, paralı servislere yaptığı abonelikler ise asıl hasarı yanında devede kulak kalıyor.

Trojanın asıl zararı ise telefonunuzu cryptomining; yani kripto madencilik için kullanması oluyor. Telefonunuzun işlemci kullanımını ise bu sebeple hiç durmaksızın %100'e çekiyor. Kaspersky Lab'in yaptığı açıklamaya göre, Loapi'nin bulaştığı telefonlar 48 saat sonrasında bataryadan duman çıkana kadar ısınıyor ve yanma noktasına geliyor. Bu aşamada trojandan korunmak için Google Play dışındaki hiçbir mecradan, herhangi bir aplikasyon kurmamanızı öneriyoruz.