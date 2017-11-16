Yeni Üretilen Bir Kanser Aşısı İlk Hastasına Enjekte Edildi

Moderna Therapeutics adlı bir Bio-teknolojik merkez, mesajcı RNA'lar kullanarak ürettiği kanser aşısını, kanser hastası bir insan üzerinde test etmeye başladı.

Modern tıptaki gelişmeler gün geçtikçe başka bir boyuta geçmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Microsoft, yapay zeka ve makine öğrenme tekniğini kullanarak kanseri tedavi etmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Diğer yandan IBM'in yapay zekası Watson da kanserin teşhisi noktasında önemli bir yer tutmuştu. Massachusetts’de bulunnan Moderna Therapeutics adlı bir kuruluş da mesajcı RNA (mRNA) üzerine yaptığı araştırmalar neticesinde kanser aşısı üretmek için çok önemli bir adım attı.

Bilim ve teknoloji arasındaki gelişime bağlı işbirliği, son yıllarda genom dizilimi maliyetini bir hayli düşürdü. Buna bağlı olarak Moderna da potansiyel olarak çığır açan aşısında bu gelişmeyi kullanıyor. Şirket aşıyı test etmeden önce, deneğin akciğerinden 1 milimetre küp kanserli doku aldı. Kanserli dokunun genetik kodunu tarayan Moderna şirketi kansere neden olan değişiklikleri daha iyi tespit edebilmek için bir kan örneği ile karşılaştırdı. Bilim adamları gerekli düzenlemeleri yapmak için DNA şablonları oluşturdu, ardından RNA'yı bir enjeksiyon yoluyla verilecek şekilde kopyalamalarını sağladı.

Araştırmacılardan Roger M. Perlmutter yaptığı açıklamada, kişiselleştirilmiş kanser aşılarının kanser hastaları için somut faydalar sağlayacağından mutlu olduklarını söyledi. Bununla birlikte 2030 yılına kadar her yıl 23,6 milyon yeni kanser vakası rapor edileceği tahmin ediliyor ve bu çalışmanın önemi bir kez daha öne çıkıyor. Ancak kişiselleştirilmiş aşılar olduğu için de kısa sürede tamamlanamıyor.

Bir kanser aşısı fikri özellikle yeni değildir, ancak belli bir hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi üretme kapasitesi nispeten yakın bir geçmişe sahiptir. Benzer bir tedaviyle ilgili önceki denemeler de umut vaat ediyor; bu nedenle Moderna'nın gerçekten dikkat çekici bir şey yaratma şansı konusunda iyimser olmak için bir çok gerekçe var. Bununla birlikte, bazı önemli uyarılar bulunuyor; ilk olarak çok yeni olması dolayısıyla ve sağlık sektörünün ekonomik yapısı sebebiyle oldukça pahalı olacak. Bu arada şirketin henüz böyle bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

Tabii ki, aşı yaygın kullanıma hazır olmadan önce uzun bir yol var. Şimdilik, tümörleri kaldırılmış olan kişilerle deneniyor. İlk testler iyi giderse, denemeler aktif kanserli hastaları içerecek şekilde genişletilecek. Araştırmada 90 hastanın bulunması bekleniyor ve 2018 yılı sonunda ise ilk sonuçların açıklanacağı söyleniyor.