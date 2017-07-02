Yeni Üretilen Sıcaklık Sensörü, Neredeyse Hiç Güç Tüketmiyor

Araştırmacılar tarafından üretilen yeni sıcaklık sensörü neredeyse hiç enerji tüketmeden çalışıyor. Bu teknolojinin ilerleyen zamanlarda giyilebilir teknolojik aletlerde kullanılması amaçlanıyor.

UC San Diego'daki araştırmacılar, yalnızca 113 pikorbatla, bir watt'dan yaklaşık 10 milyar kat daha az güçle çalışan küçük bir sıcaklık sensörü geliştirdiler. Sensör geçtiğimiz günlerde Bilimsel Raporlar'da yayınlanan bir çalışmada tanıtıldı. Araştırmanın yazarı Hui Wang, yaptığı açıklamada, "Düşük güç gereksinimine sahip, yalnızca küçük bir bataryayla yıllarca çalışabilecekleri sistemler geliştiriyoruz" dedi.

Ekip, cihazı oluştururken belli iki alanda güç tüketimini azalttı. Birincisi mevcut kaynaktı. Bunu yapmak için, alanlarındaki birçok araştırmacının gerçekten kurtulmaya çalıştığı bir fenomeni kullandılar. Transistörler çoğunlukla bir devredeki elektron akışını durdurabilecekleri bir geçide sahiptir, ancak transistörler her geçen gün küçülmeye devam ediyor. Tabi ne kadar küçük olursa, elektronların da sızma olasığı o kadar artıyor. Hui, "Birçok araştırmacı sızıntı akımından kurtulmaya çalışıyor, ancak biz ultra-düşük güç akım kaynağı kurmak için kullanıyoruz" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, cihazın sıcaklığı dijital şekilde ölçmesini sağlayarak enerjji tüketimini düşürdüler. Sonuçta ise, şu andaki son teknoloji sıcaklık sensörlerinden 628 kat daha az güç kullanan bir sıcaklık sensörü ortaya çıktı.

Neredeyse 'sıfır' güç tüketimine sahip sensör, -4 ila 104 derece fahrenhayt aralığında bir sıcaklıkta çalışabiliyor ve giyilebilir teknolojik aletlerden, hem çevresel hem de ev izleme sistemlerine kadar kullanılması amaçlanıyor. Sadece küçük bir problemi bulunuyor, ki bu bazılarınza göre problem bile sayılmayabilir, o da diğer sensörlerden biraz daha yavaş çalışması. Ancak araştırmacılar, insan vücudu gibi sıcaklığın çok fazla ve kısa sürede değişmediği yerlerin sıcaklığını ölçerken bir sorun teşkil etmeyeceğini söylüyorlar.