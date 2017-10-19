1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak yeni Motorlu Taşıtlar Vergi sisteminden etkilenmeyecek otomobilleri fiyatlarıyla birlikte açıkladık.

Motorlu Taşıtlar Vergisi sistemi, 1 Ocak 2018’den itibaren yeni haliyle uygulamaya geçecek. Vergi sistemi, daha önce yalnızca aracın motor hacmine göre belirleniyordu. Şimdi ise hacimle birlikte satış fiyatının da değerlendirmeye alındığı yeni bir sistem var.

Vergiden etkilenmeyecek modeller ise 1.3 litre ve altındaki motora sahip araçlar olacak. İşte o araçlardan bazıları:

Volkswagen Polo

Polo 1.0 75 PS Manuel Trendline 58 bin TL

Polo 1.2 TSI 90 PS Manuel Comfortline 67 bin 100 TL

Fiat Egea Hatchback - Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 64 bin 900 TL

Renault Clio - Joy 1.2 75 bg 55.900 TL

Renault Symbol - Touch 1.0 SCe 75bg 62 bin 350 TL

Renault - Touchrome 1.2 75bg 67 bin 250 TL

Renault - Icon 1.2 75 bg 65.400 TL

Fiat Linea - Pop 1.3 M.Jet 95 HP 65 bin 900 TL

Fiat Panda - Pop S1 1.2 69 HP 54 bin 900 TL

Opel Corsa - 1.2 70 HP MT-5 Essentia 58 bin 350 TL

Opel Corsa - 1.2 70 HP MT-5 Design 61 bin 950 TL

Hyundai İ10 - i10 1.2 D-CVVT Elite OTM. (benzinli) 63 bin TL

Hyundai i20 - i20 1.2 MPI Style (benzinli) 64 bin 300 TL

Nissan Micra - 1.2 CVT (A/T) STREET 58 bin 587 TL

Citroen C3 - LIVE 1.2 PURETECH 82HP BVM5 (benzinli) düz vites 64 bin 50 TL

Skoda Fabia - 1.0 MPI 75 PS Green Tec 55 bin 100 TL

Dacia Sandero - Ambiance 1.0 Sce 75 bg 46.350 TL