Yeni Verilere Göre Plüton'da Yaşam Olabilir!

Cüce gezegen Plüton hakkında yürütülen araştırmalarda bazı gelişmeler var. Gezegende yaşam izlerine rastlandı.

Bizden fersah fersah uzakta olan Plüton, gezegen olma özelliğini 2006’da kaybetmişti. Bilim insanları bu konuda hala tartışırken o artık bir gök cismi olarak anılıyor.

New Horizons uzay aracı geçtiğimiz yıl Plüton’nun yakınından geçmiş ve yakın olduğu süre boyunca yüzeyinde muhtemel yaşam izlerini aramıştı. Araştırmacılar, yakaladıkları yüzey görünümü sayesinde bilinmeyen jeolojik zamanlardan kalma buz dağları, olası organik maddeler ve gene olası bir yüzey altı okyanusunun izine rastlamışlardı.

Elde edilen verilerle gezegen bilimcisi ve yürütülen projenin sorumlusu Michael Summers yukarıdaki fotoğraf hakkında şunları söyledi:

“Astro-biyolojik verilerle karşı karşıyayız. Yüzeyin tam üzerinde bazı organik maddeler ve su görüyorsunuz. Yaşam için gerekli olan şeyler de bunlar.”

Plüton çevresindeki pus ve sis, araştırmacılara Satürn'ün uydusu Titan'nı hatırlattı. Titan, yüzeyinde bulunan yoğun bir sıvıyla hidrolojik döngü özelliği barındıran Güneş Sistemi’ndeki tek uydu.

Görünüşe göre Plüton, tüm veriler elde olmadan değerlendirildi. Proje sorumlusu olan Summers, Plüton'un hayatını tamamladığına dikkat çekip, cüce gezegende olan bu şeylerden hiç söz etmeyi beklemediğini itiraf etti.



Plüton ya da başka bir gezegende bir yaşam arayışı için son zamanlarda hızlanan araştırmacılar, bulguların sürekli bir yaşam için değerlendirilmesi adına çalışmaya devam ediyorlar.