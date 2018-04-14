Özellikle kamera alanında üstün bir perfomans sunması hedeflenen Vivo V9'un arından daha ekonomik bir versiyonu olan kardeşi 'Vivo V9 Youth' piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Dilerseniz bu cihazın özelliklerine birlikte göz atalım.

Birkaç hafta önce, Vivo V9 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihaz, Vivo X21 amiral gemisi ile bazı benzerlikler gösterse de birçok teknik özellikleğiyle farkılıklarını ortaya koyuyordu. Bugün ise 'Vivo V9 Youth' adı verilen daha az 'iddialı' bir V9 versiyonunun özellikleri çevrimiçi olarak yayınlandı.

Fiyat bakımından tüketici dostu olacağı tahmin edilen cihazın teknik özellikleri ise şöyle: Cihaz 2280 x 1080 çözünürlüğe sahip bir 6.3 FHD ekrana sahip. Bu da telefonun abisi gibi çentikli olacağı anlamına geliyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunmakta ve 403 PPI değerine sahip.

Vivo,bu modelinde Snapdragon 626 işlemcisini bir Snapdragon 450 ile değiştirdi. Bu, Xiaomi Redmi 5 ve yeni piyasaya sürülen Huawei Y6 (2018) modelinde bulunan işlemcinin birebir aynısı demek oluyor. SD450, 4GB RAM ve 32 GB depolama ile eşleştirilmiş özel bir hafıza kartı genişletme yuvası, ek bir 256 GB depolama alanına kadar eklemenizi sağlıyor. Vivo V9 Youth, 16MP + 2MP konfigürasyonunda çift arka kamera ve 16MP F/2.0 ön kamera bulunuyor.

Cihaz üzerinde,3260mAh pil, deklanşör, Bluetooth 4.2 ve çift bantlı Wi-Fi olarak ikiye katlanan arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var. Cihaz, Android 8.1 Oreo dayalı FunTouch OS 4.0 ile gelecek.

Henüz net bir bilgi olmasa da yazının başında belirttiğimiz üzere fiyat olarak tüketici dostu bir ürün olacağı öngörüsünde bulunuyoruz. Bu ürün hakkında en doğru haberleri en kısa zamanda siz Webtekno okurlarına ulaştırmak için yakın takipte olacağız, teknoloji ile kalın.