Yeni Vivo X21i'nin Özellikleri Basına Sızdırıldı

19 Mayıs tarihinde pazara sunulması beklenen X21i'nin temel özelliklerine, China Telecom'da bulunan sertifika bilgileri sayesinde ulaşıldı.

Vİvo’nun ardı arkası kesilmeyen yeni akıllı telefonlarına bir yenisi daha eklendi. Vio X21i adıyla geliştirilen cihaz, X21’in bir başka varyasyonunu oluşturuyor diyebiliriz. Temel prensip olarak kardeşi X21 gibi X21i de üst-orta segment klasmanında çıkarılmış bir cihaz olarak kabul edebiliriz.

China Telecom tarafından sızdırılan verilere göre çentikli olan cihaz, 1080 x 2280 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip olurken, 6.28 inçlik oldukça büyük bir ekranı bulunacak. Tasarım standart olarak çerçeveli çelik ve camdan oluşmasının yanında arka yüzeyinde de son dönemin popüler icadı parmak izi okuyucusu bulunduruyor.

Cihazın boyutuna gelirsek X21i, 154.37 x74.98 x6.99 mm’lik ölçülerinin yanında 159 gram ağırlığında olacak. X21i, görünüm anlamında X21 ile uç seviye farklılıklar taşımasa bile, kasa anlamında x21’den çok daha ince olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Helio P60 (2.0 GHz) yonga setinden güç alacak olan cihaz, 6GB RAM yanında 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Üstelik micro SD kartla bu alan 256 GB'a kadar genişletilebilecek. Batarya anlamında da 3170mAh’lık bir kapasiteye sahip olan X21i, ilginç bir şekilde 12 megapiksel ve 5 megapiksellik çift arka kameraya sahipken, ön tarafında tam 24 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak.

Android 8.1 destekli cihazın 19 Mayıs itibariyle 426 dolarlık fiyatıyla Çin’de piyasaya sürüleceği açıklandı. Cihazın Türkiye pazarına dair herhangi bir hamle yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.