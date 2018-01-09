Beta sürümünü güncelleyen WhatsApp, bir süredir kullanıma sunulması beklenen sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye hızlı geçiş özelliğini aktif etti.

WhatsApp, Google Play Beta Programı kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamanın 2.18.4 sürümünü kullanıma sundu. Yeni güncelleme, genel olarak hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerse de bir süredir beklenen sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliği de nihayet beta kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Peki Sesli Aramadan Görüntülü Aramaya Hızlı Geçiş Özelliği Nedir?

Şu ana kadar herhangi bir WhatsApp kullanıcısıyla sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada görüşmeyi görüntülü olarak devam ettirmek istediğinizde sesli aramayı sonlandırmanız ve bir görüntülü arama başlatmanız gerekiyordu.

Sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliği ile sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada aşağıdaki görselde olduğu gibi ekranın altında görüntülü görüşmeye geçmek için bir ikon göreceksiniz.

Bu ikona dokunduğunuzda karşınızdaki kişiye görüntülü görüşmeye geçmek isteyip istemediğini soran bir bildirim gidecek. Kişi kabul ederse kameralar aktif olacak ve görüşmeniz kesilmeden görüntülü aramaya geçiş yapacaksınız.

Eğer karşınızdaki kişi görüntülü arama talebinizi reddederse görüşme hiçbir şekilde kesilmeden sesli aramaya devam edebileceksiniz. Özelliğin hayati bir yenilik getirmediği bir gerçek. Fakat zaman kazandırma konusunda oldukça faydalı.

Şu ana kadar test edilen Android 6.0 ve üzeri Android sürümlerinde sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliğinin çalıştığı gözlemlendi. Eğer farklı bir Android sürümünde özelliği çalıştırırsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Özelliği çalıştırmak için görüşmeyi yapan her iki cihazın da WhatsApp beta kullanıcısı olması gerektiğini unutmayın.