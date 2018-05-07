Bugün geliştirici konferansında açıklama yapan Microsoft, Windows 10’a bir “Telefon” uygulaması ekleyeceğini duyurdu. Gelecek olan yeni özellikle birlikte bilgisayar başında telefonunuzu elinize alma ihtiyacı duymayacaksınız.

Geçtiğimiz ayın son günlerinde bildiğiniz gibi Windows 10 yeni bir güncelleme ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Ancak Microsoft’un kullanıcılarına jesti bu kadarla sınırlı değil. Bugün geliştirici konferansında Windows 10 için yeni bir “Telefon” uygulaması ekleneceğini belirten firma, büyük bir atılım yaptı diyebiliriz.

Açıklanan yeni uygulamayla birlikte, bilgisayarınızdan doğrudan telefonunuza bağlanabileceksiniz. Bu noktada bilgisayar başında telefonunuza gelen; mesaj, bildirim ve fotoğraflara erişmek özellikle yoğun çalışan kişiler için oldukça kullanışlı olacaktır.

Özellikler Android ve iOS’a göre farklılık gösterse de, Windows 10’un Android cihazlara daha çok yetkinlik tanıyacağı düşünülüyor. Bilgisayar başında işlerinizi hallederken, fiziksel olarak telefona ihtiyacınızın olmama durumuysa eminim ki sizleri memnun edecek.

Microsoft, bu hafta Windows 10’a entegre çalışan “Telefon” uygulamasını test edeceğinin de altını çizdi. Bu noktada, test sonuçlarına göre daha kesin bilgiler ve görsellerde bulmamız mümkün olacak.